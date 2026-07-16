Enzo Fernández terus mengejek para pendukung Inggris

Enzo Fernández, gelandang tim nasional Argentina, terus memprovokasi suporter Inggris, beberapa jam setelah perannya dalam kemenangan atas Inggris (2-1) pada semifinal Piala Dunia 2026, Rabu malam, di Atlanta, Amerika Serikat.

Fernández mencetak gol penyama kedudukan untuk Argentina pada menit ke-85, berkat umpan dari Lionel Messi, yang membawa juara dunia itu kembali ke dalam alur pertandingan, di saat Inggris hampir mencapai final.

Setelah mencetak gol, gelandang Argentina itu berjalan ke arah suporter Inggris sambil meletakkan kedua tangannya di telinga, sebuah perayaan yang memicu kontroversi, menurut jaringan "RMC" Prancis.

Baca juga

Apa yang terjadi saat Argentina berhadapan dengan Spanyol di Piala Dunia?

Angka yang Mengejutkan... Berapa Persentase Penguasaan Bola Argentina di Babak Kedua Melawan Inggris?

Fernández, pemain Chelsea, tidak hanya puas dengan apa yang dilakukannya di lapangan, tetapi juga terus memprovokasi suporter Inggris melalui akun "Instagram"-nya, di mana ia membagikan ulang foto dirinya bersama dua rekan setimnya di timnas Argentina, Lionel Messi dan Leandro Paredes, yang sedang tertawa, dan mengomentari foto tersebut dengan kalimat: "Hari-hari terindah".

Ia memilih untuk melengkapi postingan tersebut dengan lagu terkenal “Wonderwall” dari band Inggris Oasis, sebuah langkah yang menarik perhatian, terutama karena lagu tersebut sering dinyanyikan oleh suporter Inggris dan identik dengan perayaan “Tiga Singa” atas kemenangan mereka selama Piala Dunia.

Fernández kini akan mengalihkan fokusnya ke final Piala Dunia, di mana ia berupaya membantu Argentina meraih gelar juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut, saat menghadapi Spanyol di pertandingan final, Minggu mendatang.