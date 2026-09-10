Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, tak ragu memuji para pemainnya usai kemenangan besar atas Slovan Bratislava dengan skor 6-1, dalam ajang Liga Champions Eropa, sebelum ia berhadapan dengan pertanyaan pelik seputar perebutan Ballon d'Or, mengingat timnya memiliki sejumlah besar kandidat untuk penghargaan tersebut.

Paris Saint-Germain tampil kuat di awal perjalanan Eropanya, meski memulai kompetisi domestik di Liga Prancis dengan tersendat, di mana mereka hanya meraih dua hasil imbang dan menelan satu kekalahan.

Tim asal Paris ini mendominasi Slovan berkat trigol Ferran Torres dan dua gol Ousmane Dembele, yang juga menciptakan dua gol untuk rekannya, di samping gol Fabian Ruiz.

Enrique puji Dembele

Luis Enrique melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemainnya sepanjang laga, dengan mengistirahatkan beberapa bintangnya, sementara Dembele hanya tampil selama satu jam, dalam rangka mengembalikan kebugarannya secara bertahap.

Pelatih asal Spanyol itu menunjukkan kekagumannya yang besar atas penampilan bintang asal Prancis tersebut, dan berkata dalam pernyataannya kepada jaringan Canal+ usai pertandingan, yang dikutip oleh jaringan "Foot Mercato": "Kami menampilkan kerja yang luar biasa dan bermain sangat baik."

Kemudian ia memberikan pujian khusus kepada Dembele, dengan mengatakan: "Hari ini, saya rasa yang paling mengejutkan saya adalah Ousmane Dembele. Sungguh luar biasa kekuatannya! Dengan bola maupun tanpa bola."

Ia menambahkan: "Apakah ini karena ia mendapat kritik dari saya? Tidak, tidak, ini memang Ousmane yang sesungguhnya. Ketika saya melihat level Ousmane seperti ini, itu sangat menyenangkan, dan saya menikmati melihatnya setiap hari dengan ambisi seperti ini."

Enrique sebelumnya mencoret Dembele di antara babak pertama dan kedua saat menghadapi Rennes, sebelum memberinya waktu istirahat di luar pusat latihan tim pada awal musim, demi memulihkan tenaganya.

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Enrique buka pintu bagi 4 bintang

Direktur teknik Paris Saint-Germain itu menyinggung persaingan Ballon d'Or, mengingat lebih dari satu pemain dari timnya masuk dalam daftar kandidat.

Enrique berkata: "Hanya ada satu orang yang harus memilih pemain yang bermain. Saya berusaha memilih pemain terbaik untuk pertandingan ini, tetapi Khvicha Kvaratskhelia dan Doue adalah dua pemain yang menakjubkan."

Dan ketika ditanya tentang perebutan Ballon d'Or, pelatih asal Spanyol itu tidak membatasi pilihannya pada satu pemain, dengan menegaskan: "Khvicha bisa memenangkannya, begitu juga Dembele, Vitinha, dan Fabian."

Ia menambahkan: "Ini hal yang luar biasa bagi saya dan bagi para suporter kami. Memiliki begitu banyak pemain yang mampu memenangkan Ballon d'Or."

Meski mengakui adanya sejumlah besar kandidat di dalam timnya, Enrique menekankan bahwa ia bukan penggemar penghargaan individu.

Ia berkata: "Suporter kami hari ini menyerukan: Ousmane, Ballon d'Or, tetapi di masa depan mungkin kami akan mendengar seruan itu untuk pemain lain."

Paris Saint-Germain memiliki 10 pemain yang menjadi kandidat penghargaan Ballon d'Or dari total 30 pemain kandidat, yaitu: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, Willian Pacho, dan Ferran Torres.

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