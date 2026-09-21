Enrique memperingatkan timnas Maroko soal Hakimi

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan status pemain internasional Maroko, Achraf Hakimi, terkait partisipasinya bersama tim nasional negaranya pada jeda internasional mendatang, dengan memastikan bahwa sang pemain tidak akan mampu tampil dalam pertandingan internasional berikutnya, sekaligus menekankan pentingnya untuk tidak mengambil risiko atas keselamatannya.

Enrique berkata dalam konferensi pers usai kemenangan Paris Saint-Germain atas Marseille 2-1 pada Minggu malam di Liga Prancis: "Saya memiliki kepercayaan penuh kepada Hakimi, tetapi dia tidak bisa tampil di pertandingan internasional mendatang."

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ada komunikasi yang berkelanjutan antara Paris Saint-Germain dan tim pelatih timnas Maroko untuk memantau kondisi Hakimi, seraya menegaskan bahwa klub memahami pentingnya kehadiran sang pemain bersama tim nasional negaranya.

Enrique menambahkan: "Kami memiliki komunikasi dengan timnas Maroko untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dan kami tahu betapa pentingnya bermain bersama tim nasional bagi seorang pemain."

Pelatih Paris Saint-Germain itu menekankan bahwa klub tidak akan mengambil langkah apa pun yang dapat membahayakan Hakimi, sembari memastikan bahwa prioritasnya adalah memulihkan kondisi fisik sang pemain secara penuh.

Enrique menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya senang karena dia akan bisa bergabung dengan tim nasional, dan kami tidak akan mengambil risiko apa pun, karena hal pertama yang kami inginkan adalah pemain berada dalam kondisi kesehatan terbaik. Akan ada komunikasi, seperti halnya dengan semua pemain."