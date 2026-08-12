Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, memuji karakter yang ditunjukkan timnya saat meraih gelar Piala Super Eropa, seraya menegaskan bahwa meraih kemenangan setelah masa persiapan yang singkat bukanlah hal yang mudah.

PSG meraih gelar Piala Super Eropa untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang digelar Rabu malam di kota Salzburg, Austria.

Enrique berbicara usai pertandingan, dalam pernyataan kepada jaringan "Canal+": "Saya tidak terkejut, karena saya mengenal para pemain dengan baik dan mengetahui kemampuan mereka. Ini adalah hal yang sangat rumit, persis seperti yang terjadi musim lalu."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan dalam pernyataan yang disorot oleh jaringan RMC: "Kita harus menyoroti apa yang telah ditunjukkan oleh tim, karena hal itu sama sekali tidak mudah ketika kita hanya memiliki beberapa hari latihan."

Enrique sebelumnya mengeluhkan dalam konferensi pers yang digelar sebelum pertandingan soal keterbatasan waktu dan belum siapnya sebagian besar pemainnya untuk tampil dalam pertandingan, setelah mereka kembali dari liburan usai berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Enrique memuji mentalitas para pemainnya serta keinginan mereka yang tak pernah surut untuk berkompetisi, dengan menjelaskan: "Sangat mudah untuk memotivasi para pemain ini, karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Saya rasa situasinya nyaris sempurna."

Ia melanjutkan: "Sangat sulit untuk memenangkan gelar secara beruntun, oleh karena itu kita harus menikmati apa yang telah kita raih, tetapi pada saat yang sama kita harus tetap ambisius dan profesional untuk mencoba memenangkan segalanya sekali lagi."

Pelatih Paris Saint-Germain itu menutup pembicaraannya dengan pesan yang jelas mengenai target tim, dengan mengatakan: "Inilah ambisi yang kami miliki."

PSG telah meraih 4 gelar Eropa secara beruntun, dua gelar di Liga Champions Eropa, dan dua lainnya di Piala Super.