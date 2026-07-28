Masa depan Bradley Barcola, bintang Paris Saint-Germain berusia 23 tahun, memasuki babak berbahaya setelah ia memberi tahu manajemen klub Prancis tersebut mengenai penolakannya untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2028. Hal ini memaksa raksasa ibu kota Prancis itu untuk menjualnya musim panas ini dengan harga tidak kurang dari 170 juta euro guna menghindari kehilangannya dengan harga lebih rendah di kemudian hari. Sementara itu, di cakrawala muncul ancaman dari pelatih Luis Enrique untuk membekukan pemain internasional Prancis tersebut jika ia tetap tanpa komitmen, sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap Kylian Mbappe.

Menurut apa yang diungkapkan surat kabar Inggris "The Athletic", sejumlah sumber di dalam Paris Saint-Germain menegaskan bahwa Luis Enrique hanya ingin memainkan pemain-pemain yang berkomitmen terhadap proyek, dan bahwa ia mungkin akan mengurangi secara signifikan waktu bermain Barcola pada musim mendatang jika klub gagal menjualnya dengan harga yang diminta. Ini merupakan keputusan tegas yang bertujuan menjaga kedisiplinan skuad dan tidak mengulangi skenario Mbappe yang berambisi pindah ke Real Madrid.

Perkembangan mengejutkan ini datang di saat klub asal Paris tersebut tengah sibuk mencari dua pengganti untuk Goncalo Ramos dan Kang-in Lee, yang masing-masing telah dijual ke Milan dengan harga 74 juta euro dan ke Atletico Madrid dengan harga 40 juta euro, sehingga klub itu mendapati dirinya terpaksa mengelola krisis baru dengan pemain yang telah menghabiskan 3 musim bersama tim, di mana ia mencetak 39 gol dan memberikan 37 assist dalam 152 pertandingan.

Barcola, mantan pemain Lyon, sangat diminati oleh para raksasa Liga Primer Inggris, tepatnya Arsenal dan Liverpool, sepanjang beberapa bulan terakhir. Paris Saint-Germain, yang ahli dalam menjual pemain dengan harga selangit, menetapkan nilainya tidak kurang dari 170 juta euro, sementara Liverpool, klub favorit pemain tersebut, telah membuktikan kemampuannya untuk membayar dalam jumlah besar setelah transfer Diomande yang melampaui 100 juta euro.

Namun pertanyaan yang muncul sekarang adalah: apakah Liverpool siap membayar jumlah yang besar ini? Para pendukung Liverpool menyadari bahwa Paris Saint-Germain berada di bawah tekanan besar terkait transfer ini, sehingga mereka mungkin cenderung mengulur-ulur negosiasi, yang membuat persoalan ini berpotensi mendominasi sisa masa bursa transfer musim panas.

Ancaman Luis Enrique tidak boleh diremehkan, sebab pelatih Spanyol itu telah membuktikan di masa lalu kemampuannya mengambil keputusan sulit dan melepaskan jasa bintang-bintang besar. Ia sebelumnya pernah mengurangi menit bermain Mbappe ketika sang pemain berambisi hengkang ke Real Madrid. Preseden ini menegaskan bahwa pelatih tersebut jarang ragu untuk menegakkan otoritasnya di dalam ruang ganti, sekalipun harganya adalah membekukan salah satu bintang paling menonjol di tim.

Situasi ini menempatkan Paris Saint-Germain pada dilema yang nyata: menjual Barcola dengan harga yang diminta musim panas ini, atau mengambil risiko membekukannya sepanjang musim mendatang dan kehilangan nilai pasarnya secara bertahap seiring mendekatnya akhir kontraknya. Kondisi ini mengingatkan pada krisis Mbappe yang membuktikan bahwa Luis Enrique tidak berkompromi dengan prinsip-prinsipnya, betapa pun tinggi status seorang pemain.