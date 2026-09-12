Endrick kembali dari pengasingan, dan berhadapan dengan Mbappe

Endrick bersiap untuk tampil kembali dengan seragam Real Madrid, hari Sabtu ini, dalam laga menghadapi Rayo Vallecano. Namun, jalannya untuk mengembalikan ritme pertandingan tidak akan bertaburan bunga. Persaingan di lini depan semakin sengit, dan Kylian Mbappe tidak menyisakan banyak ruang untuk kesalahan, di saat Espai berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu solusi yang tersedia bagi tim pelatih.

Hampir sembilan bulan berlalu sejak penampilan terakhir Endrick bersama Real Madrid. Laga itu termasuk pertandingan yang hampir tidak seorang pun ingin memainkannya, kecuali Mbappe, yang saat itu berupaya memecahkan rekor yang dicatatkan Cristiano Ronaldo untuk jumlah gol terbanyak dalam satu tahun.

Pertandingan itu merupakan yang pertama bagi Real Madrid dalam edisi terakhir turnamen Piala Raja Spanyol, yang digelar pada 17 Desember 2025, di Stadion Talavera de la Reina.

Pada saat itu, jelas bahwa perselisihan antara tim dan Xabi Alonso telah mencapai tahap yang rumit, dan hal itu tercermin di atas lapangan, setelah Real Madrid meraih kemenangan sulit dengan skor 3-2, sebelum semuanya berakhir sampai di titik itu bagi Endrick.

Penyerang asal Brasil itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa ia akan pindah ke Lyon, dalam upaya menghindari terpinggirkan dari perhitungan keikutsertaan di Piala Dunia.

Setelah sekitar sembilan bulan berlalu, situasi Endrick tampaknya tidak banyak membaik. Kondisi fisiknya, saat ini, menempatkannya di posisi paling bawah dalam daftar pilihan yang tersedia bagi tim, tetapi jika ada satu hal yang dijelaskan Jose Mourinho, itu adalah bahwa pemain tersebut masih dinantikannya dalam proyeknya.

Pemain Brasil itu kini sangat dekat untuk memainkan pertandingan pertamanya di musim ini, yaitu dalam laga keenam tim. Sebuah cedera otot misterius, yang diliputi banyak kehati-hatian dan ketidakjelasan, telah menghalangi penampilannya hingga saat ini.

Namun, laga hari Sabtu ini melawan Rayo Vallecano di Stadion Santiago Bernabeu mungkin menjadi momen kembali yang dinantikan, demikian menurut surat kabar Spanyol "AS" .

Kembali dengan perhitungan menit

Dengan mendekatnya momen kembalinya, muncul pertanyaan paling penting: bagaimana Endrick akan bermain? Dan berapa lama ia akan mampu bertahan di atas lapangan?

Mourinho telah membicarakan persoalan ini dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Inter Milan, menegaskan bahwa kembalinya pemain tersebut akan dilakukan dengan sangat hati-hati, dan tidak diperkirakan penilaian ini akan berubah secara signifikan dalam beberapa hari.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan: "Dia siap bermain lima atau paling banyak sepuluh menit."

Dengan demikian, kembalinya Endrick tidak serta-merta berarti ia langsung memulihkan tempatnya dalam persaingan, melainkan awalnya hanya akan menjadi langkah pertama di jalan yang panjang, yang selama itu pemain tersebut perlu memulihkan kesiapan fisik dan ritmenya, kemudian mencoba menembus di tengah kepadatan pilihan menyerang.

Ketika Endrick diberitahu tentang kepulangannya ke Real Madrid, perkiraan menunjukkan bahwa perannya akan menjadi pelapis Mbappe, dengan kemungkinan membantunya saat dibutuhkan, di samping memberikan tim lebih banyak pilihan di lini depan.

Kepergian Gonzalo yang diperkirakan juga akan memberi pemain Brasil itu ruang lebih besar dalam skuad tim, serta meningkatkan peluangnya mendapatkan menit bermain.

Namun, keadaan berubah dengan cepat. Keinginan besar Kylian Mbappe untuk terus mengejar Ballon d'Or setelah pencapaiannya di Piala Dunia membuatnya semakin bertekad untuk tampil dan memainkan menit sebanyak mungkin, sementara penampilan mencolok Espai membuat tugas Endrick semakin sulit.

Di antara ambisi Mbappe yang terus-menerus, dan munculnya Espai sebagai solusi baru yang telah membuktikan kemampuannya memberikan nilai tambah, penyerang asal Brasil itu mendapati dirinya berhadapan dengan persaingan yang lebih rumit dari yang ia perkirakan.

Sisi kanan: pintu terbuka dan padat

Endrick memiliki kelebihan yang mungkin membantunya dalam upaya kembali ke gambaran utama, yaitu fleksibilitas dan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi, dibandingkan dengan Espai.

Hingga saat ini, fleksibilitas ini tampak sebagai salah satu senjata paling menonjol yang dapat diandalkan pemain Brasil itu, tetapi masalahnya adalah semua pintu yang menuju susunan utama tampak padat.

Posisi sayap kanan mungkin menjadi salah satu pilihan yang tersedia bagi Endrick untuk memanfaatkan kemampuannya, tetapi pada saat yang sama posisi itu menyaksikan persaingan sengit untuk memesan tempat inti.

Bahkan nilai besar yang dicapai transfer Diomande, sebesar 125 juta euro, tidak cukup untuk memberinya keunggulan apa pun atau menjamin tempat permanen dalam susunan pemain.

Arda Guler adalah pemain yang paling banyak bermain di posisi ini, setelah memulai tiga pertandingan sebagai pemain inti dalam empat pekan pertama, sebelum absen pada pertandingan kelima melawan Inter Milan karena skorsing.

Guler menampilkan level yang bagus selama penampilannya, dan Brahim juga tampil meyakinkan ketika diminta mengisi posisi ini.

Dengan demikian, fleksibilitas yang dimiliki Endrick mungkin memberinya peluang untuk mencari tempat dalam tim, tetapi hal itu tidak berarti jalannya akan mudah, terutama dengan banyaknya pilihan yang dimiliki Mourinho.

Mourinho berpegang pada bakatnya

Meskipun ada semua rintangan ini, Endrick bisa menemukan sedikit ketenangan dalam sikap terbuka yang diambil Mourinho terhadap masa depannya.

Selama periode yang lalu, pemain itu menerima sejumlah tawaran menggiurkan, di antaranya tawaran dari Roma, tetapi pelatih asal Portugal itu tidak ingin melepasnya, baik melalui peminjaman maupun penjualan.

Mourinho mengatakan beberapa pekan lalu: "Saya menerima banyak tawaran, tetapi saya tidak ingin meminjamkan atau menjualnya, karena saya mengaguminya. Ia memiliki bakat yang besar."

Dan tampaknya bakat inilah yang persis ingin dikembangkan Mourinho di dalam Real Madrid.

Namun, tugas ini tidak akan mudah bagi Endrick, yang kembali setelah masa absen yang panjang, dan di saat lini serang menjadi lebih padat, serta ketatnya persaingan meningkat untuk setiap menit di atas lapangan.

Laga melawan Rayo Vallecano hanya akan menjadi awal baru bagi penyerang asal Brasil itu, dan mungkin langkah pertama di jalan untuk memulihkan tempatnya dalam tim.

Mourinho ingin melihat apa yang bisa ditampilkan pemain itu, tetapi dengan sangat hati-hati, terutama setelah masa absen yang panjang, dengan harapan Endrick secara bertahap berubah menjadi nilai tambah nyata bagi tim.

Perjalanan kembali mungkin dimulai hanya dengan lima menit, atau mungkin sepuluh menit paling banyak, tetapi bagi Endrick itu bisa menjadi awal kebangkitan kembali.

Jalan di hadapannya menjadi lebih menanjak, persaingan lebih ketat dari sebelumnya, dan tempatnya di Real Madrid tidak lagi terjamin, tetapi di sisi lain ia masih menyimpan kepercayaan pelatihnya.

Di antara kepulangan yang dinantikan menghadapi Rayo Vallecano, persaingan tanpa ampun di lini depan, dan keinginan Mourinho untuk mengasah bakatnya, Endrick berdiri di hadapan fase baru yang mungkin menentukan banyak hal dalam masa depannya bersama Real Madrid.

Sabtu tidak akan hanya menjadi momen kembalinya ke lapangan, melainkan bisa menjadi awal upaya baru untuk mendaki gunung yang menjadi lebih menanjak dari sebelumnya.