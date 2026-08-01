Pemain muda asal Brasil, Endrick, hanya membutuhkan dua sentuhan untuk membuka keran gol pada penampilan perdananya bersama Real Madrid dalam laga persahabatan melawan klub Italia, Fiorentina, sebuah awal yang sempurna yang mencerminkan kesiapannya menyambut musim baru.

Gol itu tercipta pada menit ke-12 pertandingan, ketika Alvaro Carreras melepaskan umpan silang dari sisi kiri ke dalam kotak penalti, dan disambut Endrick dengan dua gerakan cepat: kontrol dan tembakan, yang berujung menembus gawang kiper Fiorentina, David de Gea, sekaligus mengumumkan keunggulan Los Blancos 1-0.

Gol dini ini memberi Real Madrid ketenangan pikiran dalam laga persiapan resmi pertamanya untuk musim baru di bawah kendali Jose Mourinho, yang memberi pelatih asal Portugal itu kesempatan untuk mencoba lebih banyak opsi taktis tanpa tekanan hasil.

Penampilan mencolok Endrick ini menjadi awal yang menjanjikan bagi pemain Brasil tersebut, yang berupaya membuktikan kelayakannya di barisan klub Los Blancos, terutama di tengah persaingan sengit untuk posisi di lini serang, di mana ia menunjukkan kecepatan naluri dan kemampuan menuntaskan peluang di momen-momen krusial.

Laga ini merupakan bagian dari rangkaian uji coba persahabatan yang dijalani Real Madrid sebagai persiapan menghadapi musim baru, setelah dua pertandingan latihan sebelumnya melawan Alcorcon dan Leganes di pusat latihan Valdebebas, dalam kerangka rencana Mourinho untuk membangun kekompakan dan mengevaluasi kesiapan para pemainnya sebelum ajang-ajang resmi.