Dalam sebuah langkah yang mencerminkan hasratnya yang membara untuk membuktikan diri, Endrick memutuskan untuk memangkas program musim panasnya dan mengakhiri liburannya lebih awal, sebagai pesan yang jelas kepada Jose Mourinho, berbeda dengan rekan senegaranya Vinicius Junior yang lebih memilih menjalani periode istirahat secara penuh.

Pelatih asal Portugal itu mendapatkan suntikan tenaga yang besar pada hari Rabu dengan kembalinya duet Antonio Rudiger dan Endrick ke sesi latihan di kompleks olahraga Kota Valdebebas, setelah keduanya berhasil melewati pemeriksaan medis, untuk bergabung dengan Denzel Dumfries yang telah bergabung dengan tim pada hari Selasa dan menjalani latihan kolektif pertamanya hari ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kembalinya Endrick menjadi kejutan terbesar, karena berdasarkan program yang telah disusun sebelumnya, penyerang asal Brasil itu semula dijadwalkan kembali pada 31 Juli ini bersama Vinicius Junior, setelah berakhirnya keikutsertaan timnas Brasil di Piala Dunia dengan tersingkir di babak 16 besar dari Norwegia.

Namun pemain berusia 19 tahun itu memutuskan untuk menyalahi jalur ini dan memangkas liburannya selama dua hari penuh, sehingga muncul di Valdebebas sebelum jadwalnya, dalam upaya untuk merebut kepercayaan Mourinho sejak sesi latihan pertama.

Endrick menyadari bahwa musim panas ini menentukan dalam kariernya, karena setelah periode peminjaman yang sangat sukses bersama Olympique Lyon yang selama itu ia memulihkan level dan kepercayaan dirinya dalam mencetak gol, kini ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat dalam proyek baru Real Madrid, terutama dengan perubahan terkini di lini serang, di mana Gonzalo Garcia mendekati kepindahan ke Fulham, dan peminjaman Franco Mastantuono mulai dipertimbangkan, sebagai imbalan atas datangnya pesaing langsung dengan spesifikasi dan usia yang sama, yaitu Yan Diomande.

Meski ia tidak akan siap untuk menghadapi laga persahabatan melawan Fiorentina pada hari Sabtu, tujuan Endrick tetap jelas: mempercepat kesiapannya dan meraih menit bermain sebanyak mungkin selama sisa periode persiapan.