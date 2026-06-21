Enam prioritas transfer PSV untuk musim panas 2026

PSV sangat dominan di Eredivisie, dengan tiga gelar juara nasional berturut-turut sebagai bukti nyata keberhasilan visi sepak bola di wilayah selatan negeri ini. Tentu saja, kesuksesan ini juga memiliki konsekuensinya, karena tampaknya beberapa pemain bintang akan hengkang dari Eindhoven musim panas ini. Oleh karena itu, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Stadion Philips bagi pelatih Peter Bosz dan direktur teknis Earnest Stewart untuk kembali menghadirkan skuad terbaik di kompetisi domestik Belanda maupun Liga Champions.

Musim panas tahun lalu, Stewart menggunakan lebih dari 60 juta euro dari anggaran transfer untuk memperkuat setiap lini PSV secara menyeluruh. Sebanyak 20 juta euro di antaranya dialokasikan untuk penyerang Ruben van Bommel dan Alassane Pléa, yang sayangnya hanya memainkan peran pendukung dalam skuad Bosz akibat cedera berkepanjangan. Pemain baru yang didatangkan di tengah musim, Myron Boadu, tidak memenuhi harapan sebagai penyerang tengah dan kemungkinan besar akan hengkang, sementara pemain baru asal Rumania, Dennis Man, masih belum sepenuhnya diterima sebagai penyerang sayap kanan di bawah asuhan Bosz.

Matej Kovar menerima banyak kritik musim lalu, namun hal itu seolah tak didengar oleh pihak internal PSV. Kiper asal Ceko ini dibeli secara permanen dari Bayer Leverkusen selama jeda musim dingin dengan harga antara lima hingga tujuh juta euro dan tidak perlu khawatir akan persaingan dengan Nick Olij. Yarek Gasiorowski dan Paul Wanner, yang dibeli dengan total 25 juta euro, telah masuk ke dalam susunan pemain inti PSV tanpa banyak sorotan. Kiliann Sildillia semakin menonjol di posisi bek kanan menjelang akhir musim dan tampaknya merupakan pemain yang menjanjikan untuk masa depan.

Investasi besar-besaran pada musim panas 2025 kembali membuahkan gelar juara liga bagi PSV, yang ke-27 dalam sejarah klub. Petualangan di Liga Champions berakhir setelah fase grup, meskipun klub memiliki ambisi besar. Selain itu, impian meraih gelar ganda pun pupus setelah kekalahan memalukan 3-2 dari NEC di semifinal Piala KNVB Eurojackpot.

Musim panas transfer baru akan segera tiba, dan Voetbalzone menyoroti pilihan-pilihan penting yang harus diambil oleh Bosz dan Stewart. Prioritas tampaknya terletak pada menggantikan kepergian beberapa pemain andalan, yang berdasarkan berbagai klausul diperbolehkan hengkang dari juara bertahan dengan bayaran tertentu.

Cari pengganti untuk Joey Veerman

Joey Veerman dapat meninggalkan PSV dengan biaya antara 20 hingga 25 juta euro. Setelah empat musim sukses di Eindhoven, dan dengan status sebagai pemain top Belanda, tampaknya waktunya sudah tepat untuk petualangan (di luar negeri). Musim lalu sudah ada kesepakatan dengan Fenerbahçe, yang meskipun demikian tidak jadi bertransaksi dengan PSV. Brentford sudah menjadi salah satu opsi, dan baru-baru ini terungkap bahwa pemain asal Volendam ini sedang dipantau oleh Inter. Veerman tidak akan bermain di Piala Dunia bersama timnas Belanda dan karenanya tidak bisa memamerkan kemampuannya lebih jauh. Meski demikian, Veerman—yang menyukai gaya permainan di Serie A dan LaLiga—tampaknya akan segera meninggalkan PSV secara permanen.

Di Eredivisie, tampaknya ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan dalam pencarian pengganti Veerman. Sven Mijnans membawa AZ meraih gelar juara di Eurojackpot KNVB Beker dan, menurut Valentijn Driessen serta beberapa analis lainnya, ia cukup mumpuni untuk melangkah ke level teratas sepak bola Belanda. Kodi Sano yang tak kenal lelah menjalani musim impian bersama NEC yang berada di peringkat ketiga dan sebelumnya sudah masuk dalam radar PSV Eindhoven. Hambatan utamanya mungkin adalah harga yang diminta sebesar 25 juta euro oleh klub asal Nijmegen tersebut, yang sama sekali tidak ingin melepas gelandang asal Jepang ini pada musim panas ini, terutama mengingat babak kualifikasi Liga Champions yang akan segera dimulai.

René van der Gijp memberikan saran untuk PSV dalam acara KieftJansenEgmondGijp. “Tahukah kamu siapa lagi yang menurutku pemain sepak bola yang bagus? Youness Taha dari FC Groningen. Pemain yang bagus, kaki kirinya hebat. Kaki kirinya benar-benar luar biasa. Kalau kamu harus mencari pengganti Joey Veerman, anak itu punya tendangan yang sama bagusnya, lho.” Musim lalu, PSV hampir mencapai kesepakatan dengan Gustavo Hamer (Sheffield United), yang masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan klub Championship tersebut dan kini bisa menjadi alternatif bagi Stewart dan kawan-kawan. Stije Resink (FC Groningen) masih belum dilirik oleh Ajax atau klub papan atas lainnya dan bisa saja bergabung dengan PSV jika ada tawaran yang menarik.

Perkuat posisi bek

Sergiño Dest telah merasakan sepak bola kelas atas Eropa saat menjalani masa percobaan di FC Barcelona dan AC Milan, dan baru-baru ini menyatakan siap untuk petualangan baru di klub papan atas Eropa. Penampilan gemilang di Piala Dunia bersama timnas Amerika Serikat mungkin bisa mempercepat proses tersebut. Dest dapat hengkang berkat klausul pelepasan senilai antara 23 hingga 25 juta euro, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028. Bayern München, Juventus, Inter, dan beberapa klub dari Liga Premier terus memantau dengan cermat situasi seputar pemain yang tampil gemilang musim lalu ini, yang mampu bermain di kedua posisi bek sayap.

PSV menyadari bahwa Dest biasanya tidak dapat dipertahankan untuk musim depan dan dalam konteks itu mengarahkan perhatiannya pada Arnau Martínez. Bek serba bisa ini, yang dapat ditempatkan sebagai bek kanan maupun bek tengah, dapat didatangkan dari Girona yang baru saja terdegradasi dengan biaya transfer terbatas sebesar hanya delapan juta euro. Pemain Spanyol yang kuat secara fisik dan cepat ini, yang belajar bermain sepak bola di akademi muda FC Barcelona, memiliki kemampuan umpan yang baik dan kuat secara taktis. Martínez selalu memilih solusi permainan yang kreatif, sesuatu yang pasti terdengar seperti musik di telinga Bosz.

Stewart juga sedang menjajaki pasar sepak bola Belgia. Zakaria El Ouahdi menjalani musim yang gemilang bersama KRC Genk dan dianugerahi Ebbenhouten Schoen, penghargaan untuk pemain Afrika terbaik di Jupiler Pro League. Penghargaan tertinggi pun menyusul dengan masuknya namanya ke dalam skuad final Piala Dunia Maroko, meskipun di sana ia dianggap sebagai alternatif bagi Achraf Hakimi yang tak terbantahkan. El Ouahdi adalah bek kanan yang sangat cepat dan terampil secara teknis, yang sebenarnya lebih tepat digambarkan sebagai pemain sayap berkat daya tahannya. Pemain internasional Maroko ini sering mencetak gol dan secara konsisten memberikan assist.

Untuk posisi bek kiri di tim juara tersebut, Anass Salah-Eddine sudah pasti bukan lagi pilihan. PSV sebenarnya bisa membeli bek sayap tersebut—yang musim lalu dipinjam—secara permanen dari AS Roma seharga delapan juta euro, namun gagal mencapai kesepakatan dengan AS Roma. Mauro Júnior dapat dengan mudah mengambil alih peran Salah-Eddine dan juga bisa dimajukan ke lini tengah. Menurut Eindhovens Dagblad, Mauro dapat didatangkan ke Eindhoven dengan harga sekitar dua belas juta euro, hal yang kini telah diketahui oleh Fenerbahçe. Berbagai media melaporkan bahwa klub papan atas Turki tersebut hampir mencapai kesepakatan dengan pemain PSV tersebut.

Stewart baru-baru ini secara definitif mencoret nama Mats Rots dari daftar incaran. Bek kiri tersebut sempat menjadi kandidat serius setelah musim yang gemilang bersama FC Twente, namun ia memilih pindah ke TSG Hoffenheim dengan transfer rekor senilai enam belas juta euro. Alternatifnya mungkin adalah Angeliño, yang sebelumnya pernah bermain selama satu musim untuk PSV dan tampaknya kini terpinggirkan di AS Roma. Mantan pemain Manchester City, RB Leipzig, dan Galatasaray ini memiliki fisik yang kuat, daya lari yang luar biasa, serta pasti memberikan kontribusi ofensif di sayap kiri.

Perkuat posisi di lini belakang tengah

Musim lalu, PSV berhasil menembus batas ajaib 100 gol di Eredivisie. Sebuah prestasi yang sangat mengesankan, meskipun ada juga suara-suara kritis yang muncul. Juara nasional yang sangat dominan ini kebobolan 45 gol dalam 34 pertandingan liga dan lebih dari sekali menunjukkan kelemahan di lini pertahanan. Pada fase grup Liga Champions, dengan lawan-lawan tangguh seperti Bayern, Liverpool, dan Newcastle United, Kovar harus menelan 13 gol dalam delapan pertandingan. Hal ini turut menjadi penyebab berakhirnya petualangan tim asuhan Bosz di ajang bernilai miliaran itu dengan cepat. Penguatan tampaknya memang diperlukan, mengingat Ryan Flamingo terbuka untuk mencoba peruntungan di kompetisi top Eropa.

Ruud Nijstad telah lama menjadi kandidat utama untuk meringankan masalah pertahanan di PSV. Kini, bek tengah berbakat asal Almelo tersebut telah secara definitif memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di FC Twente, di mana ia baru-baru ini menandatangani kontrak berjangka panjang. Mika Mármol, yang dididik di Barcelona, sempat dibahas secara internal awal tahun ini, namun tampaknya Feyenoord kini memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk bernegosiasi dengan Las Palmas, di mana kontrak bek tengah (24) tersebut akan segera berakhir.

Pilihan yang lebih baik kemungkinan besar adalah Emmanuel Mbemba, bek berusia 18 tahun yang kontraknya di Paris Saint-Germain akan segera berakhir dan menurut L'Equipe telah menerima tawaran dari Eindhoven. PSG sangat ingin mempertahankan talenta unggulan ini, namun belum berhasil mengikat Mbemba untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, persaingan untuk merekrutnya sangat ketat: Arsenal, VfB Stuttgart, dan Sturm Graz juga secara konkret tertarik pada pemain muda berbakat yang merupakan anggota timnas Prancis ini. PSV berencana untuk membiarkan Mbemba, yang kidal dan kuat secara taktis, terlebih dahulu mendapatkan menit bermain di klub lain, sebelum kembali ke PSV dengan bekal pengalaman yang cukup.

Mendatangkan penyerang baru

Musim lalu, PSV mengalami sejumlah masalah terkait posisi penyerang. Ricardo Pepi ternyata sangat rentan cedera dan absen dalam beberapa pertandingan penting dalam perburuan gelar juara liga. Masalah cedera tersebut tidak menghalangi Fulham untuk mengajukan tawaran transfer hingga 40 juta euro. Kesepakatan bernilai jutaan euro itu gagal di menit-menit terakhir, meskipun ada kemungkinan klub London tersebut atau klub Liga Premier lainnya akan kembali dengan tawaran besar untuk Pepi setelah Piala Dunia yang sukses bersama tim nasional Amerika Serikat.

Pléa, yang didatangkan tahun lalu, sejauh ini hanya mencatatkan 112 menit bermain, pernah mengalami cedera parah, dan mengingat usianya (33), bukanlah penyerang yang akan terus mencetak gol bagi PSV dalam beberapa tahun ke depan. Pesaingnya, Boadu, sudah kembali menuju pintu keluar Stadion Philips, dengan FC Twente—klub yang sudah tidak asing lagi baginya—sebagai opsi potensial bagi pemain asal Amsterdam berusia 25 tahun tersebut. Guus Til mengisi posisi penyerang utama musim lalu dengan cukup sukses, namun ia lebih bersinar sebagai gelandang serang yang sering muncul di kotak penalti.

Masih diragukan apakah Manfred Ugalde masih menjadi pilihan. Mantan penyerang FC Twente ini diizinkan meninggalkan Spartak Moskow awal tahun ini, namun harga 35 juta euro tampaknya terlalu mahal bagi PSV. Alternatif yang lebih terjangkau adalah Mika Biereth, yang gagal menembus tim utama Arsenal saat masih muda dan dipinjamkan ke RKC Waalwijk pada musim 2022/23. Penyerang asal Polandia dari AS Monaco ini memiliki fisik yang kuat, insting mencetak gol yang tajam, dan sangat cocok untuk tim seperti PSV yang sering mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang. Thijs Dallinga adalah favorit pengamat PSV, Aad de Mos, meskipun masih menjadi pertanyaan apakah penyerang Bologna (25) ini sudah siap untuk kembali ke Eredivisie.

Menggantikan Jerdy Schouten yang absen dalam waktu lama

Gelandang tersebut mengalami cedera ligamen silang yang parah pada bulan April dalam pertandingan kandang melawan FC Utrecht dan akibatnya akan absen di Piala Dunia serta kemungkinan besar sisa tahun kalender ini bersama PSV. Direktur Utama Marcel Brands segera memberi isyarat bahwa bursa transfer akan digali dalam waktu dekat untuk mencari pengganti yang sesuai. Sano, yang juga disebut-sebut sebagai calon pengganti Veerman, telah diusulkan sebagai opsi. Namun, NEC meminta harga yang sangat tinggi dan masih menjadi pertanyaan apakah PSV bersedia berjuang habis-habisan untuk mendatangkan gelandang asal Jepang tersebut ke Eindhoven. Selain itu, persaingan sangat ketat, karena VfB Stuttgart dan TSG Hoffenheim bisa saja mengajukan tawaran menarik untuk merebut kesepakatan dengan Sano.

Pengganti Ismael Saibari

Di internal PSV, semakin banyak yang menyuarakan agar Noah Fernandez diberi kesempatan, mengingat Ismael Saibari yang tampil gemilang bersama timnas Maroko kini berada di ambang transfer besar senilai sekitar 50 juta euro ke Bayern München. Talenta asal Belgia (18) ini secara rutin mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan Bosz musim lalu dan umumnya meninggalkan kesan yang baik. Pihak manajemen teknis PSV percaya pada Fernandez dan ingin mencegah agar rekrutan musim panas tidak menghalangi perkembangan pemain muda tersebut. Bosz juga bisa saja memutuskan untuk memberikan peran yang lebih menyerang kepada Paul Wanner.