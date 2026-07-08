Empat tim dari Mesir dan dua tim dari Maroko... "L'Équipe" mengulas kejutan-kejutan Piala Dunia 2026

Surat kabar Prancis "L'Équipe" memanfaatkan hari libur pertama di Piala Dunia 2026 (Rabu) untuk memilih para pemain terkemuka yang menjadi kejutan di turnamen ini sejauh ini.

Surat kabar tersebut menetapkan kriteria yang jelas, yaitu memilih pemain-pemain yang belum dikenal secara luas oleh penggemar biasa liga-liga Eropa.

Daftar tersebut mencakup 4 pemain dari tim nasional Mesir, yang tersingkir dari turnamen pada babak 16 besar oleh Argentina (3-2) kemarin Selasa, serta dua pemain dari Maroko yang akan berhadapan dengan Prancis pada babak perempat final besok Kamis.

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Berikut daftar lengkapnya:

Penjaga gawang

Kiper asal Norwegia, Orjan Niland, mendapat pujian berkat penampilannya yang menonjol, terutama saat melawan Brasil dan Pantai Gading, di mana ia berhasil menahan tendangan penalti dari Bruno Guimarães, dan berkontribusi pada lolosnya timnas negaranya ke babak selanjutnya.

Daftar ini juga mencakup Fozinha (Kap Verde), Mustafa Shubair (Mesir), Eloy Rom (Curaçao), dan Zion Suzuki (Jepang).

Barisan Pertahanan

Bek kiri Cape Verde, Sidney Cabral, setelah mencetak gol luar biasa melawan Argentina di babak 16 besar, bersama pemain Belgia Brandon Michel yang tampil konsisten bersama timnas negaranya, pemain Mesir Yasser Ibrahim yang bersinar di lini pertahanan dan mencetak gol melawan Argentina, serta pemain Paraguay Matias Galarza yang menarik perhatian berkat penampilannya yang gigih dan umpan-umpan efektifnya.

Di antara nama-nama lainnya: Alistair Johnston (Kanada), Alex Freeman (Amerika Serikat), Juan José Caseres (Paraguay), Nathaniel Brown (Jerman), Tarik Maharmic (Bosnia dan Herzegovina), serta Harry Sutar (Australia).

Lini Tengah

Pemain Belgia, Nicolas Raskin, terpilih berkat penampilannya yang luar biasa dan dua umpan penentu, bersama dengan pemain Kolombia, Gustavo Puerta, yang tampil gemilang di lini tengah timnas negaranya.

Daftar ini juga mencakup Felix Nemisha (Jerman), Christ Inao Olay (Pantai Gading), Malik Tillman (Amerika Serikat), Pedro Viti (Ekuador), Elliot Anderson (Inggris), dan Gilberto Mora (Meksiko).

Lini Tengah Serang

Pemain Pantai Gading, Yan Diomandi, menonjol berkat penampilannya yang luar biasa, meskipun timnas negaranya tersingkir lebih awal. Sementara itu, pemain Swiss, Johan Manzambi, menunjukkan kemampuannya dengan mencetak dua gol melawan Bosnia dan Herzegovina, sedangkan pemain Meksiko, Julian Quionones, terus bersinar dengan mencetak 4 gol di turnamen ini.

Daftar ini juga mencakup Brian Sibenga (Republik Demokratik Kongo), Ryan (Brasil), Imam Ashour dan Haitham Hassan (Mesir), John Yeboah (Ekuador), Martin Batorina (Kroasia), Crisencio Somerville (Belanda), Andreas Schildrop (Norwegia), dan Roberto Alvarado (Meksiko).

Lini Serang

Pemain Maroko Ismail Sibari terpilih sebagai penemuan terbaik di posisi penyerang tengah, setelah mencetak gol di semua pertandingan fase grup dan berhasil bersinar di posisi barunya bersama tim nasional Maroko.

Daftar ini juga mencakup Deniz Undav (Jerman), Sofyan Rahimi (Maroko), Nestor Iranconda (Australia), dan Ilya Just (Selandia Baru).