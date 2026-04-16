Emmanuel Emegha mencetak gol dalam comeback luar biasa RC Strasbourg

Rayo Vallecano, Crystal Palace, RC Strasbourg, dan Shakhtar Donetsk adalah empat tim yang lolos ke semifinal Liga Konferensi. Strasbourg berhasil melakukan comeback yang luar biasa, sementara Vallecano dan Crystal Palace justru lolos dari kekalahan telak.

AEK Athena - Rayo Vallecano 3-1

AEK Athena harus mengejar ketertinggalan 0-3 di kandang sendiri dan memulai pertandingan dengan sangat baik. Zini membawa timnya unggul hanya dalam waktu tiga belas menit. Dua puluh menit kemudian, mantan pemain Ajax Razvan Marin menggandakan keunggulan dari titik penalti: 2-0.

Di babak kedua, Athena langsung melanjutkan performa mereka. Zini menyundul bola dari jarak jauh ke sudut gawang dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Namun, skor imbang itu tidak bertahan lama. Tiga menit setelah skor 3-0, Isi Palázon mencetak gol menjadi 3-1, sehingga Vallecano kembali secara virtual lolos ke babak berikutnya.

Fiorentina - Crystal Palace 2-1

Di Inggris, Fiorentina sudah kalah 3-0. Ketika Crystal Palace di Florence juga unggul dalam waktu kurang dari 15 menit, semua harapan langsung sirna. Albert Gudmundsson membalas untuk tim tuan rumah sebelum jeda. Ia mencetak gol dari titik penalti: 1-1.

Di babak kedua, Cher Ndour melepaskan tendangan keras dari jarak sekitar 25 meter yang meluncur di atas tanah dan masuk ke jaring samping, sehingga Fiorentina kembali memiliki harapan. Namun, tim tuan rumah tidak bisa melangkah lebih jauh dari itu, sehingga Crystal Palace lolos ke babak berikutnya.

FC Strasbourg - FSV Mainz '05 4-0

Di mana RC Strasbourg pekan lalu tak mampu menciptakan peluang di Jerman dan kalah 2-0, tim ini tampil sangat berbeda pada Kamis malam. Sebastian Nanasi mencetak gol dari umpan silang di awal babak pertama: 1-0. Tak lama kemudian, Abdoul Ouattara menyundul bola menjadi 2-0 setelah umpan silang yang bagus dari sisi kanan.

Saat Emmanuel Emegha gagal mengeksekusi tendangan penalti yang bisa membuat skor menjadi 3-0, Julio Enciso justru berhasil mencetak gol dari jarak dekat lima menit kemudian. Emegha kemudian berhasil mencetak gol dan memastikan skor akhir menjadi 4-0.