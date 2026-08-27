Emiliano Martínez selangkah lagi meninggalkan Aston Villa. Fabrizio Romano termasuk yang melaporkan bahwa klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea, yang akan mengirim sekitar 8,7 juta euro ke Birmingham.

Martínez sudah cukup lama ingin hengkang dari Villa, tempat kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2029. Klub itu juga sudah mendatangkan Zion Suzuki (Parma) sebagai kiper utama yang baru, meski Marco Bizot masih sempat unjuk gigi pada pekan pembuka yang dramatis untuk Villa.

Martínez (33) belum lama ini juga sangat dekat dengan kepindahan ke Juventus. Kiper asal Argentina itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Si Nyonya Tua, tetapi kedua klub saat itu tidak mencapai kata sepakat soal biaya transfer.

Juventus lalu beralih ke Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), sementara Martínez yang kecewa kembali ke Villa. Namun, klub Inggris itu memang ingin melepasnya dan menawarkannya kepada Chelsea.

Chelsea sempat mempertimbangkan tawaran dari Villa dan kini telah memutuskan untuk menerimanya. Biaya transfer untuk Martínez jauh lebih rendah dibanding harga 15 juta euro yang belum lama ini diminta Villa kepada Juventus.

Di Chelsea, kiper Robert Sánchez tidak tampil meyakinkan saat menghadapi Fulham akhir pekan lalu. Dengan hadirnya Martínez, manajer Xabi Alonso berharap memiliki sosok yang lebih stabil di bawah mistar di Stamford Bridge.

Mike Penders juga menjadi opsi bagi Alonso. Pemain Belgia berusia 21 tahun itu menjalani musim lalu dengan status pinjaman di RC Strasbourg, yang seperti Chelsea juga (sebagian) berada di bawah kendali BlueCo.