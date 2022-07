Elkan Baggott Tak Kesulitan Beradaptasi Di Gillingham FC

Baggott sudah melakukan pembicaraan dengan manajer Gillingham mengenai rencananya di musim ini.

Bek blasteran Indonesia Elkan Baggott mengaku tidak mengalami kendala beradaptasi dengan Gillingham FC, dan sudah tidak sabar menjalani debutnya di League Two Inggris pada akhir bulan ini.

Baggott sudah mengikuti pemusatan latihan (TC) Gillingham, Jumat (8/7), sebagai persiapan menyambut League Two 2022/23, dan sehari kemudian dimainkan dalam pertandingan uji coba melawan Dover Athletic.

Remaja berusia 19 tahun ini mengungkapkan alasannya memilih Gillingham yang bertarung di League Two dibandingkan berkarir dengan klub lain di League One. Manajer Ipswich Town Kieran McKenna sejak awal memang ingin meminjamkan Baggott ke klub lain agar bisa mendapatkan menit bermain yang banyak.

Baggott mempunyai sejumlah pertimbangan bergabung dengan Gillingham. Menurut Baggott, sebelum memutuskan memperkuat Gillingham, ia sudah melakukan pembicaraan dengan manajer Neil Harris. Baggott pun tidak mengalami kendala dalam beradaptasi.

“Sebelumnya saya sudah berbicara dengan manajer. Dia sangat baik, dan selalu memberi dukungan. Kami saling terbuka tentang apa rencana saya di sini. Itu yang meyakinkan saya datang ke sini. Ini juga klub besar di liga ini, dan itu yang membuat saya tertarik,” ujar Baggott.

“Suasana di tim sangat bagus. Semua pemain mempunyai tujuan yang sama, mereka selalu gembira menjalani pramusim. Teman-teman menyambut saya dengan baik, dan saya sudah merasa seperti di rumah sendiri. Itu memudahkan saya untuk menyatu dengan tim.”

Baggott berharap mendulang banyak menit bermain, sekaligus membantu Gillingham hanya satu musim berada di League Two, dan kembali ke League One pada tahun depan. Baggott menambahkan, ia sudah tidak sabar menjalani laga perdana League Two melawan Wimbledon pada 31 Juli.

“Saya merasa senang berada di sini, dan berharap mendapatkan menit bermain lebih banyak, meningkatkan kualitas saya, serta membantu klub. Selain target pribadi, saya juga ingin membawa klub berada di posisi setinggi mungkin di League Two agar bisa kembali ke League One,” beber Baggott.

“Sebagai pemain belakang, saya tidak takut melakukan tekel, saya cukup tenang saat menguasai bola, serta mengirim bola ke lini tengah dan depan. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik.”

“Saya sudah menatap pertandingan pertama ketika kami bermain tandang. Kami menargetkan mengawalinya dengan performa sebaik mungkin. Target kami adalah kemenangan. Tapi sekarang fokus kami adalah menjalani pramusim, dan mempersiapkan diri menghadapi liga.”