"Elkan BAGOAT 🇮🇩" - Baggott Banjir Pujian Usai Gillingham Permalukan Brentford

Gillingham hanya butuh satu peluang untuk memaksakan hasil imbang dan akhirnya memenangkan adu penalti.

Bek timnas Indonesia, Elkan Baggott, menerima pujian warganet setelah tampil penuh dalam kemenangan mengejutkan Gillingham pada putaran ketiga Piala Liga Inggris.

Gillingham—klub kasta keempat Liga Inggris—mengalahkan klub Liga Primer Brentford lewat adu penalti dengan skor 6-5 di Stadion Gtech Community, Rabu (9/11) dini hari WIB.

Pertandingan harus diselesaikan via adu penalti setelah hasil imbang 1-1 sepanjang 90 menit. Tuan rumah Brentford unggul sejak menit ketiga melalui gol Ivan Toney. Sementara The Gills menyamakan skor lewat Mikael Mandron pada menit ke-75.

Satu-satunya penalti yang gagal adalah sepakan terakhir yang dieksekusi oleh Mikkel Damsgaard yang membentur mistar.

Baggott tentu menjadi sorotan utama bagi warganet Indonesia khususnya. Apalagi ia harus berduel dengan Toney, yang merupakan kandidat striker timnas Inggris di Piala Dunia 2022.

“Elkann Baggott, an Indonesian lad, play 90 Minutes in FA Cup and League Cup is part of this heroic Gillingham FC who beat Brentford. Keep on going boys!”, begitu salah satu bunyi pujian warganet untuk Baggott.

Sementara komentar kocak mengaitkan Baggott dengan bek Manchester United, Harry Maguire.

“Baggott in, Maguire out,” begitu salah satunya.

Hasil ini sekaligus memutuskan tren tanpa kemenangan Gillingham dalam lima laga sebelumnya di lintas ajang. Skuat arahan Neil Harris masih terpuruk di urutan ke-22 klasemen sementara dari 24 tim peserta League Two.

Adapun calon lawan Gillingham berikutnya akan ditentukan dalam undian putaran kedua Piala Liga Inggris selepas pertandingan penutup ronde ketiga antara Manchester United kontra Aston Villa, Jumat (11/11) dini hari WIB.