Klub Elche mengkritik pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, seusai pertandingan kedua tim kemarin, Selasa, di Liga Spanyol.

Real Madrid sedang dalam jalur untuk meraih kemenangan mudah, tetapi mereka justru mempersulit pertandingan bagi diri mereka sendiri dan merebut 3 poin dengan susah payah lewat skor 3-2, pada Selasa malam di Stadion "Manuel Martinez Valero" dalam laga pekan keenam Liga Spanyol.

Dan hari ini, Elche melalui akun-akunnya di media sosial melcontarkan pesan yang mengomentari secara sindiran soal fair play penyerang Real Madrid Kylian Mbappe, salah satu kandidat penghargaan Ballon d'Or.

Klub Elche mengunggah dua foto pemainnya, Gonzalo Villar, yang sedang berselisih dengan penyerang Prancis itu, disertai teks "fair play" dan emoji wajah dengan mata terbalik ke belakang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menulis: "Foto-foto itu sesuai dengan insiden yang terjadi pada menit-menit akhir pertandingan, ketika kedua pemain bertengkar dan saling mendorong setelah pelanggaran yang dialami pemain Prancis tersebut".

Surat kabar itu melanjutkan: "Setelah bangkit dari tanah, pemain Real Madrid itu menghina gelandang Elche dengan keras, sebagaimana terlihat dalam foto-foto pertandingan".

Surat kabar itu menutup: "Di tengah kontroversi seputar penghargaan Ballon d'Or yang diperebutkan Mbappe, Elche muncul dengan pesannya yang menyerukan fair play, salah satu kriteria yang ditetapkan untuk memilih pemenang penghargaan tersebut di samping penampilan individu dan pencapaian kolektif".







