Karim El Ahmadi menilai Gjivai Zechiël sebagai gelandang yang lebih lengkap dibandingkan bintang AZ, Kees Smit. Mantan pemain Feyenoord ini memuji gelandang berusia 21 tahun tersebut dalam acara Voetbalpraat di ESPN; Zechiël tengah tampil mengesankan bersama FC Utrecht musim ini sebagai pemain pinjaman dari Feyenoord. Menurut El Ahmadi, Zechiël kini telah membuktikan bahwa ia siap untuk berperan di klub papan atas.

Dalam siaran tersebut, dibahas perkembangan berbagai gelandang muda Belanda. Nama Smit yang sering dipuji juga disebutkan. “Semua orang memang membicarakan Smit, dan tentu saja saya juga menganggap Smit sebagai pemain hebat. Namun, Zechiël benar-benar telah menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan besar. Jika kita berbicara tentang ikut bertahan atau membiarkan lawan lolos di belakang, menurut saya Zechiël lebih lengkap,” kata mantan gelandang Feyenoord tersebut.

Marciano Vink sebagian besar sependapat dengan El Ahmadi dan bertanya-tanya di mana masa depan Zechiël berada. “Saya benar-benar penasaran di mana dia akan bermain musim depan. Dia sudah dua kali menjalani masa pinjaman yang sangat baik,” kata Vink, yang merujuk pada masa Zechiël di Sparta Rotterdam dan kini di FC Utrecht.

El Ahmadi berpendapat bahwa Zechiël kini telah membuktikan dirinya layak bermain di level tertinggi. “Apa yang dia tunjukkan di Utrecht, termasuk di laga-laga Eropa dan pertandingan besar, membuktikan bahwa dia bisa bermain di klub papan atas,” katanya. Analis tersebut juga menyoroti persaingan di Feyenoord, di mana Robin van Persie memiliki banyak gelandang.

Menurut El Ahmadi, pindah ke PSV bahkan bukanlah hal yang mustahil. “Di PSV kemungkinan beberapa gelandang akan hengkang. Maka dia benar-benar bisa bergabung di sana,” ujarnya. Vink kemudian mencatat bahwa Zechiël harus bersaing dengan pemain seperti Paul Wanner, Guus Til, dan gelandang lain dari skuad Peter Bosz.

Namun, kesempatan baru di Feyenoord tampaknya menjadi opsi yang paling realistis bagi Zechiël. El Ahmadi melanjutkan: “Dia tidak harus langsung menjadi pemain inti, tetapi dia telah membuktikan bahwa kemampuannya sudah mendekati level klub papan atas.”

Kembalinya ke Feyenoord akan menjadi lebih menarik karena perselisihan sebelumnya antara Zechiël dan Van Persie. Pada bulan Desember, gelandang tersebut mengakui dalam podcast NOSBuitenspel bahwa ia bersikap “menentang” terhadap pelatih Feyenoord saat ini selama masa mudanya di klub tersebut. Saat itu, Zechiël lebih memilih bergabung dengan tim utama daripada bermain untuk Feyenoord U-19 di Youth League.

Kini, hubungan antara Zechiël dan Van Persie tampaknya sudah membaik, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk bekerja sama kembali.