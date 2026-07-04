"Ejekan yang hina".. Pengaduan mendesak dari Al-Ahly terkait penghinaan terhadap bintang timnas Mesir

Jamal Jabr, Direktur Departemen Media Klub Al-Ahly Mesir, dengan keras mengkritik tindakan seorang jurnalis Mesir yang mengejek pemain internasional Mohamed Hani setelah ia mencetak gol ke gawang tim nasional Mesir dalam pertandingan melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ia menilai ejekan tersebut merupakan “tindakan yang tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun” dan “noda memalukan” bagi media Mesir.

Timnas Mesir sempat unggul atas Australia berkat gol Imam Ashour, sebelum Australia menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Mohamed Hani, dan tim "Al-Fara'una" akhirnya menang melalui adu penalti dengan skor 4-2, sehingga menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya.

Jurnalis Mesir Ahmed Oweis mengajukan pertanyaan kepada bek Rami Rabia di zona campuran setelah pertandingan, “Apakah Anda akan mengawasi Mohamed Hani di pertandingan berikutnya?”, yang digambarkan Jabr sebagai “ejekan yang hina” yang ditolak oleh masyarakat Mesir, dan merendahkan nilai tim nasional secara keseluruhan, bukan hanya Mohamed Hani saja, menurutnya.

Jabr pun bertanya: “Di mana Kapten Husam Hassan dan Kapten Ibrahim Hassan? Di mana Mohamed Salah, kapten tim nasional? Siapa yang akan membela kehormatan Mohamed Hani sebagai salah satu pemain terbaik Mesir?”, sambil menegaskan bahwa membiarkan perilaku semacam ini dalam konferensi pers yang dihadiri jurnalis dari seluruh penjuru dunia merupakan “ejekan” terhadap pemain Mesir yang sedang menjalankan tugas nasional.

Jabr menambahkan bahwa perilaku ini merupakan “noda memalukan bagi setiap jurnalis dan pekerja media Mesir,” sambil menyoroti bahwa tim nasional sedang mencetak prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara Yang Mulia Presiden Mesir menyaksikan pertandingan, mendukung para pahlawan, dan memberi selamat kepada mereka, sedangkan orang ini “mengejek” dan meremehkan seolah-olah dia berada di atas segalanya, menurut postingan tersebut.

Jabr memuji Mohamed Hani dengan mengatakan bahwa ia adalah “seseorang yang berakhlak mulia dan berpendidikan, serta termasuk di antara para pemain yang paling jantan, paling kompeten, dan paling setia,” dan menyerukan kepada setiap pekerja media maupun non-media yang memiliki hati nurani untuk “memberikan keadilan kepada Mohamed Hani dan memulihkan martabatnya.”

Jabr juga menuntut agar orang yang melampaui batas tersebut mendapat hukuman dari Federasi Sepak Bola, Serikat Jurnalis, Asosiasi Kritikus Olahraga, Dewan Tertinggi Pengaturan Media, serta setiap warga Mesir yang mencintai negara ini, demikian katanya.

Sementara itu, Oweis menyampaikan permintaan maaf kepada Mohamed Hani dengan mengatakan bahwa apa yang ia ucapkan hanyalah candaan dan tidak bermaksud menghina pemain yang ia anggap sebagai salah satu pemain terpenting Mesir. Ia menambahkan melalui laman Facebook-nya: “Saya meminta maaf sepenuhnya kepada bintang Mohamed Hani jika candaan saya disalahartikan... Saya meminta maaf atas waktu yang tidak tepat dan ucapan yang tidak pada tempatnya,” sambil menekankan bahwa Mohamed Hani adalah teman dan adik baginya.

Timnas Mesir sedang bersiap menghadapi Argentina, sang juara bertahan, di babak 16 besar pada Selasa malam mendatang.

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