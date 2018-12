Egy Maulana Vikri Gugup Lakoni Debut

Egy Maulana Vikri Jalani Debut Resmi Di Polandia! Harapan Egy menjalani debut di Ekstraklasa Polandia akhirnya terwujud ketika Lechia Gdansk menggilas Gornik Zabrze dengan skor telak 4-0 di Stadion Energa, Minggu (23/12) dinihari WIB. Pelatih Piotr Stokowic memasukkan Egy pada menit ke-82 menggantikan Luka Haraslin di saat Lechia sudah unggul 4-0. Hasil ini membuat Lechia menutup paruh musim sebagai pemuncak klasemen Ekstraklasa. Egy menyusul jejak Kurniawan Dwi Yulianto dan Arthur Irawan sebagai pemain Indonesia yang pernah mengukir penampilan di kasta tertinggi sepakbola Eropa!

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 22, 2018 at 3:24pm PST