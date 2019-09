Edson Tavares Tanamkan Slogan Barack Obama Ke Pemain Persija Jakarta

Tavares ingin mengubah atmosfer di Persija demi mendapatkan hasil bagus di sisa Liga 1 muism ini.

Pelatih anyara Persija Jakarta Edson Tavares bakal menanamkan makna slogan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama agar pemain Macan Kemayoran bisa lepas dari masa sulit.

Tavares mengakui tugasnya bersama Persija tidak mudah, karena ia harus membawa tim ibukota ini untuk lepas dari ancaman degradasi. Tavares menganggap target itu sebagai sebuah tantangan.

Menurutnya, salah satu cara untuk mengubah peruntungan Persija adalah menanamkan slogan Obama yang dipakai saat melakukan kampanye pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun 2008.

“Saya ingat salah satu kandidat presiden Amerika Serikat, dia punya slogan 'Yes We Can' [Kita Bisa]. Slogan itu yang ingin saya terapkan di sini. Kami akan berjuang, memberikan yang terbaik,” ujar Tavares kepada Persija TV.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

“Kami harus mengubah suasana di sini agar pemain lebih percaya diri. Mereka juga harus bangkit dari masa sulit, fokus untuk bermain bagus ke depannya. Fans tentu saja sangat penting, tapi saya lebih fokus kepada tim.”

“Jika pemain bisa lebih baik, suasana juga akan membaik. Saya yakin kami akan mendapatkan hasil yang bagus.”

SIMAK JUGA: BERITA LIGA 1 2019!