Lagi-Lagi Eden Hazard Cedera Lagi - Harus Absen Pada Laga Real Madrid Vs Atalanta

Bintang asal Belgia itu harus kembali menepi di kursi pesakitan setelah absen pada sesi latihan tim utama awal pekan ini.

Eden Hazard dipastikan absen memperkuat Real Madrid dalam pertandingan Liga Champions menghadapi Atalanta setelah mengalami cedera.

Hazard kembali beraksi di lapangan hijau setelah istirahat selama dua bulan dengan tampil sebagai "cameo" kala menaklukkan Elche 2-1 akhir pekan lalu, tetapi ia kembali mendapat cedera jelang pertandingan Eropa timnya.

Pemain asal Belgia tersebut tidak bisa mengikuti latihan tim utama awal pekan ini dengan Los Blancos mengonfirmasi bahwa ia mengalami masalah pada ototnya.

"Setelah tim medis Real Madrid melakukan tes pada pemain Eden Hazard, dia didiagnosis mengalami cedera otot pada psoas kanan."

Madrid akan berusaha untuk lolos ke perempat-final Liga Champions tanpa Hazard tengah pekan ini, dengan modal positif kemenangan di markas Atalanta pada leg pertama babak 16 besar.

Tergantung pada seberapa parah cedera Hazard, dia juga terancam tidak bisa diturunkan oleh pelatih Zinedine Zidane saat bertandang ke markas Celta Vigo pada laga lanjutan La Liga Spanyol.

Jeda internasional akan berlaku setelah pertandingan tersebut, dan Hazard kini membuat tim nasional Belgia cemas dengan kebugarannya untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia.

Hazard's injury nightmare at Madrid

Much was expected of Hazard when he completed a €100 million (£86m/$119m) move to Santiago Bernabeu from Chelsea in the summer of 2019, but he has so far been unable to live up to expectations due to a string of niggling injury problems.

The 30-year-old has only made 36 appearances for Madrid across all competitions to date, including just 20 starts from a possible 65 in the league, while recording a modest total of just four goals and seven assists.