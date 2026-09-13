ED mengonfirmasi: Anass Salah-Eddine kembali hengkang dari AS Roma

Anass Salah-Eddine dipinjamkan AS Roma ke Panathinaikos, demikian dikonfirmasi Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad mengikuti laporan media Italia. Setelah menjalani masa peminjaman di PSV, bek kiri Maroko itu melanjutkan kariernya di Yunani.

Di Roma, Salah-Eddine masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Kini, klub ibu kota Italia itu meminjamkan sang bek ke pemuncak klasemen Liga Super Yunani.

Panathinaikos berhasil menyepakati opsi pembelian dengan AS Roma. Musim lalu, opsi pembelian juga tercantum dalam kontrak peminjaman dengan PSV, tetapi transfer permanen tidak pernah terwujud.

Menurut Elfrink, klub Eindhoven dan Salah-Eddine tidak mencapai kesepakatan karena durasi kontrak.

Roma dan PSV sebenarnya sudah semakin dekat satu sama lain dan sudah ada kesepakatan di atas meja mengenai biaya transfer sebesar 8 juta euro.

Jika Panathinaikos puas dengan kontribusi Salah-Eddine dan sang pemain juga melihat prospek untuk masa depan yang lebih panjang, ia bisa direkrut secara permanen dari AS Roma. Nilai transfernya sekitar 7 juta euro.

Olympiakos dan West Ham United juga gagal dalam perebutan tanda tangan sang bek sayap. Tampaknya, pemain yang sudah 13 kali membela timnas Maroko itu berjudi dan kalah. Salah-Eddine musim ini belum sekalipun masuk dalam skuad pertandingan pelatih Gian Piero Gasperini.



