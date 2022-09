True Love (Echte Liebe) Borussia Dortmund: Menuju Masa Depan

Skuad legenda Borussia Dortmund akan datang menyambangi Asia Tenggara akhir bulan ini.

Bersiaplah fans Borussia Dortmund di Asia Tenggara!

Skuad legenda Die Borussen, BVB Legends, akan datang langsung ke Vietnam untuk bertanding dalam laga eksebisi menghadapi Vietnam All-Star Team.

Partai ini digelar sebagai bagian dari kampanye True Love: To the Future oleh Next Media bekerja sama dengan HCMC Youth Union, Borussia Dortmund, serta delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Vietnam (AHK) untuk mendukung anak-anak yatim piatu dan kesulitan yang terdampak pandemi COVID-19.

BVB Legends sendiri dijadwalkan melakoni tur Vietnam selama tiga hari, yaitu dari tanggal 27 hingga 29 September mendatang. Adapun laga amal antara BVB Legends dan Vietnam All-Star Team sebagai sajian utama mentas pada Rabu, 28 September 2022.

BVB

Tim legenda Dortmund di antaranya diperkuat pemain-pemain seperti Julio Cesar, Dedé, Marcel Schmelzer, Norbert Dickel, Evanílson, Kevin Großkreutz, Karl-Heinz Riedle, Roman Weidenfeller hingga Jan Koller.

Sementara, kubu Vietnam akan berisi deretan mantan pemain dari Le Huynh Duc, Van Quyen, Cong Vinh, Quoc Vuong, hingga penggawa tim nasional masa kini seperti Que Ngoc Hai, Do Hung Dung, dan Ngo Hoang Thinh.

"Next Media merencanakan kampanye True Love ini bersama Borussia Dortmund, Youth Union, dan pihak-pihak lainnya untuk meningkatkan dukungan bagi anak-anak yatim piatu yang terdampak oleh COVID-19," demikian ujar Do Thanh Tung selaku Deputy General Director dari Next Media.

"Kami percaya bahwa sepakbola bisa menjadi sebuah koneksi, alat untuk menghubungkan orang-orang dan menyebarkan pesan-pesan di masyarakat. Melalui itu, cinta akan datang kepada anak-anak yang kesulitan dan membantu mereka memiliki kekuatan lebih besar di masa depan."

BVB

Managing Director BVB di kawasan Asia Pasifik Dr Suresh Letchmanan menambahkan: "Kami mewakili BVB sangat senang dapat mendatangkan pemain-pemain legenda kami ke Vietnam, pasar yang signifikan bagi BVB di Asia."

"Antusiasme luar biasa dan cinta yang begitu besar terhadap sepakbola tertancap kuat dalam kultur Vietnam, dan kami bangga dan merasa terhormat bisa mendatangkan perasaan hitam dan kuning kepada fans dan suporter kami di negara ini."

