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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Eberl: Bintang Bayern Munich tidak mampu berjalan

K. Laimer
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Cup
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Club Friendlies
Austria
Jerman

Cedera dini yang memicu kekhawatiran menjelang awal musim

Pemain internasional Austria, Konrad Laimer, mengalami cedera dini dalam laga persahabatan antara Bayern Munich dan Leipzig pada hari Sabtu ini, dan terpaksa meninggalkan lapangan setelah tampak tidak mampu melanjutkan pertandingan secara normal.

Terkait hal ini, Max Eberl, anggota dewan direksi Bayern untuk urusan olahraga, mengatakan menurut surat kabar Jerman "Bild": "Koni (Laimer) mengalami benturan pada waktu yang relatif dini, dan kakinya cepat membengkak. Karena itu ia keluar sebagai tindakan pencegahan."

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Eberl menambahkan: "Kondisinya begitu jelas hingga ia tidak lagi mampu berjalan, dan ia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Anda melihatnya, ia tidak bergerak secara normal."

Super Cup
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Borussia Dortmund
BVB
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Bayern Munich
FCB

Mengenai berapa lama pemain Austria itu akan absen, direktur olahraga klub Bayern tersebut menyatakan: "Saya benar-benar tidak bisa mengatakan hari ini berapa lama waktu yang dibutuhkan."

Kekhawatiran terhadap Laimer ini muncul saat Bayern bersiap untuk memulai musim baru, di mana mereka mengawali perjalanan resminya dengan menghadapi Borussia Dortmund di Piala Super Jerman, pada 22 Agustus mendatang.

Pada laga hari ini, klub Bayern mengalahkan Leipzig (3-1), dengan gol-gol yang dicetak oleh Luis Diaz, Nathaniel Brown, dan Jamal Musiala, sementara bintang Maroko Ismael Saibari menciptakan gol ketiga pada penampilan perdananya bersama juara rekor Bundesliga tersebut.


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