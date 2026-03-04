EA Sports FC 26 aplikasi web & aplikasi pendamping: Tanggal rilis & cara memulai lebih awal di Ultimate Team

Dengan dirilisnya EA Sports FC 26, para penggemar yang langsung terjun ke Ultimate Team dapat memulai lebih awal berkat Web App dan Companion App. Seperti tahun-tahun sebelumnya, EA meluncurkan kedua aplikasi tersebut sebelum game utamanya dirilis, memungkinkan pemain untuk mulai membangun skuad, menyelesaikan Squad Building Challenges (SBCs), dan melakukan transaksi di pasar transfer lebih awal.

Aplikasi ini tetap menjadi alat penting bagi siapa pun yang ingin unggul dari pesaing, dan berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang cara kerjanya.

Kapan aplikasi web EA Sports FC 26 dirilis?

Tanggal rilis aplikasi web: 17 September 2025 Tanggal rilis aplikasi pendamping: 18 September 2025

Aplikasi web EA Sports FC 26 kini sudah tersedia, diluncurkan pada 17 September 2025, sebelum peluncuran resmi game tersebut.

Aplikasi pendamping diperbarui sehari kemudian, pada 18 September 2025.

EA Sports

Bagaimana cara mendapatkan aplikasi web dan pendamping EA Sports FC 26?

Aplikasi Web EA Sports FC 26 dapat diakses langsung melalui browser web, tanpa perlu instalasi tambahan. Cukup login melalui situsresmi EA Sports FC menggunakan akun EA Anda, yang secara otomatis terhubung ke profil PlayStation, Xbox, atau PC Anda.

Di sisi lain, aplikasi pendamping dirancang untuk perangkat seluler dan dapat diunduh dari Apple App Store atau Google Play Store. Pemain yang sudah memiliki aplikasi dari edisi sebelumnya mungkin akan menerima pemberitahuan pembaruan yang akan mengupdatenya ke versi FC 26 begitu tersedia.

Untuk memastikan semuanya berjalan lancar saat game baru diluncurkan, pastikan akun EA Anda terhubung dengan benar dan siap digunakan.

Apa itu EA Sports FC 26 Web App & Companion App?

EA Sports FC 26 Web App dan Companion App adalah alat resmi yang memungkinkan Anda mengelola Ultimate Team di luar permainan utama. Meskipun Anda tidak dapat memainkan pertandingan melalui aplikasi ini, Anda dapat melakukan hampir semua hal lainnya - membangun tim, bertukar pemain, menyelesaikan SBC, dan bahkan mendesain stadion Anda.

Aplikasi Web dapat diakses melalui browser internet di PC atau laptop, sementara Aplikasi Pendamping adalah versi mobile yang dapat diunduh di iOS dan Android. Kedua aplikasi ini memberikan keunggulan awal yang penting dalam Ultimate Team sebelum game lengkap dirilis.

Apa saja fitur dari aplikasi Web & Pendamping EA Sports FC 26

Tingkat strategi baru

Taktik telah mengalami pembaruan besar. Anda dapat menyesuaikan cara tim Anda bermain dengan mengatur strategi dan formasi sebelum bermain di konsol.

Selesaikan SBC dan dapatkan hadiah

Jangan lewatkan Squad Building Challenge. Tukarkan pemain cadangan dari klub Anda untuk membuka paket baru, pemain, atau item kosmetik.

Perbarui dan sesuaikan pemain

Anda dapat memanfaatkan Evolutions untuk meningkatkan pemain favorit Anda. Tingkatkan statistik, perkuat cangkang item, dan tambahkan peningkatan kosmetik baru.

Kompetisi

Anda dapat melacak kemajuan Anda di Champions, Division Rivals, Squad Battles, dan acara Rush baru. Anda juga dapat mengklaim hadiah tanpa perlu menyalakan konsol Anda.

Rekrut pemain

Gunakan Transfer Market untuk membeli dan menjual pemain dengan komunitas Ultimate Team, membantu Anda membangun skuad yang lebih kuat kapan saja, di mana saja.

Sesuaikan stadion Anda

Personalisasi markas Anda dengan lagu masuk lapangan, perayaan gol, tifos, dan bahkan efek piroteknik—semua langsung dari Aplikasi Pendamping.

Baik Anda menggunakan desktop atau mobile, Aplikasi Web dan Companion memberikan Anda kendali penuh atas pengalaman Ultimate Team Anda, di mana pun Anda berada.

