Kembalinya Dusan Tadic ke Eredivisie tampaknya langsung berdampak pada Tjaronn Chery. Dari foto yang disebarkan NEC terlihat bahwa Tadic akan bermain di Nijmegen dengan nomor punggung 10. Nomor itu sejak musim lalu menjadi milik Chery, sehingga ia harus melepasnya.

NEC pada Minggu secara resmi mengumumkan bahwa Tadic telah menandatangani kontrak berdurasi dua musim. Penyerang berusia 37 tahun itu datang dengan status bebas transfer dan dengan pengalamannya diharapkan memainkan peran penting pada musim ketika klub Nijmegen itu juga aktif di babak kualifikasi Liga Champions.

Bahwa Tadic gemar bermain dengan nomor punggung 10 sama sekali bukan hal baru. Saat kepindahannya ke Ajax pada musim panas 2018 pun nomor punggung itu menjadi topik penting. Bahkan, nomor punggung itu begitu penting bagi Tadic sehingga nomor 10 saat itu sampai dimasukkan ke dalam kontraknya. Ketika itu Hakim Ziyech mengenakan nomor 10, tetapi pada akhirnya ia harus menyerahkannya kepada pemain Serbia tersebut.

Direktur Ajax saat itu, Marc Overmars, menjelaskan bahwa Tadic dalam negosiasi dengan tegas menyatakan ingin bermain dengan nomor 10. "Ketika ada peluang untuk mendatangkan Dusan Tadic ke Ajax, dalam pembicaraan ternyata itu merupakan keinginan tegasnya untuk bermain dengan nomor 10," kata Overmars saat itu.

Keputusan itu saat itu tidak diterima dengan baik oleh Ziyech. "Beberapa pekan lalu kami telah membahas hal ini dengan Hakim dan agennya, Mustapha Nakhli. Mereka tidak setuju," aku Overmars, setelah itu Ziyech akhirnya melanjutkan kariernya dengan nomor punggung 22. Adapun Tadic pada pertandingan-pertandingan resmi pertamanya untuk Ajax masih bermain dengan nomor 11.

Ajax saat itu juga mengakui bahwa pencabutan nomor punggung tersebut merupakan hal yang sensitif. Klub Amsterdam itu bahkan memberi kesempatan kepada suporter untuk menukar kaus dengan nomor punggung lama milik Tadic dan Ziyech secara gratis, karena perubahan tak terduga tersebut.

Di NEC, situasinya tampak tidak terlalu panas, tetapi hasilnya sama. Chery kehilangan nomor punggung andalannya, sementara Tadic kembali akan tampil dengan nomor ikonis 10 di punggungnya. Nomor punggung apa yang akan dikenakan Chery musim depan sejauh ini masih belum diumumkan.







