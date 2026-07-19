NEC akan segera mendatangkan kembali Dusan Tadic ke Eredivisie, demikian dilaporkan oleh sumber-sumber terpercaya kepada Voetbalzone. Penyerang berusia 37 tahun ini berstatus bebas transfer setelah menjalani petualangan selama satu tahun bersama Al-Wahda FC dan tampaknya akan melanjutkan kariernya di Nijmegen.

NEC hampir memastikan kedatangan Tadic yang berstatus bebas transfer. Saat ini, proses formalitas terakhir sedang diselesaikan. Dengan demikian, penyerang asal Serbia ini kembali ke Belanda untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, ia pernah bermain untuk FC Groningen, FC Twente, dan Ajax. Secara total, penyerang kidal ini telah tampil dalam 295 pertandingan di Eredivisie. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 119 gol dan memberikan 140 assist.

Musim panas lalu, Tadic pindah dari Fenerbahçe ke Al-Wahda. Kontraknya dengan klub Turki tersebut telah berakhir dan hanya akan diperpanjang jika mereka berhasil merebut gelar juara liga. Hal itu tidak terwujud: Fenerbahçe finis di posisi kedua dengan selisih poin yang cukup jauh di belakang Galatasaray.

Setelah dua musim di Turki, ia menandatangani kontrak satu tahun di Uni Emirat Arab. Di sana, ia mencetak lima gol dan memberikan 20 assist dalam 42 pertandingan resmi.

Pemain asal Serbia yang kini berusia 37 tahun ini tak kenal lelah dan kembali memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi. Dengan kedatangan penyerang ini, klub asal Nijmegen tersebut mendatangkan pemain berpengalaman untuk memperebutkan tempat di fase grup Liga Champions.

Sebelumnya, NEC telah mendatangkan Adam Tahaui dari Vitesse, Jamiro Monteiro dari PEC Zwolle, Tobias Storm dari Lyngby BK, Kaj Sierhuis dari Fortuna Sittard, serta Perr Schuurs yang berstatus bebas transfer.