Duo wasit asal Maroko akan memimpin pertandingan antara Prancis dan Inggris

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Venezuela, Jesús Valenzuela, sebagai wasit untuk pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia, yang akan mempertemukan Prancis dan Inggris.

Valenzuela akan dibantu dalam memimpin pertandingan tersebut oleh rekan senegaranya, Georgi Origo dan Tulio Moreno, dengan kehadiran wasit asal Maroko, Jalal Jid, sebagai wasit keempat, serta rekan senegaranya, Zakaria Prinsi, sebagai asisten wasit cadangan.

Situs Ouest-France menyebutkan bahwa penunjukan Valenzuela ini merupakan kenangan positif bagi timnas Prancis, karena wasit asal Venezuela tersebut sebelumnya pernah memimpin salah satu pertandingan Les Bleus di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Selain itu, pada edisi Piala Dunia kali ini, ia juga memimpin pertandingan antara Pantai Gading dan Norwegia di babak 32 besar.

Timnas Prancis akan berhadapan dengan timnas Inggris, yang sebelumnya kalah dari Argentina dengan skor 1-2 di semifinal, dalam pertandingan di mana kedua tim berupaya mengakhiri partisipasi mereka di turnamen ini dengan merebut medali perunggu.