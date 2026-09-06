Real Madrid asal Spanyol mendapatkan suntikan tenaga jelang menjamu Inter Milan asal Italia, Selasa mendatang, dalam laga pembuka perjalanan mereka di fase liga Liga Champions Eropa, setelah sesi latihan tim pada hari Minggu ini menyaksikan keikutsertaan 3 pemain yang tengah memulihkan diri dari cedera dalam latihan bersama.

Menurut Arancha Rodriguez, jurnalis di radio "Cope" Spanyol, Aurelien Tchouameni, Endrick, dan Thiago Pitarch ambil bagian dalam latihan bersama, sementara Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo Goes, dan Raul Asencio melanjutkan program penyembuhan dan rehabilitasi mereka.

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Hal itu terjadi beberapa hari setelah ketujuh pemain menjalani latihan individu, dalam persiapan menghadapi Real Betis pada laga terakhir di Liga, yang berakhir dengan kekalahan Los Blancos (1-0) di stadion La Cartuja.

Arancha Rodriguez menyebutkan kemungkinan masuknya Endrick dan Pitarch ke dalam daftar skuad tim menghadapi Inter, mengingat kondisi keduanya yang membaik dan kembalinya mereka ke latihan bersama.

Laga melawan Nerazzurri menjadi ujian berat lebih awal bagi tim asuhan pelatih Jose Mourinho, yang berupaya bangkit dari kekalahannya melawan Betis, sekaligus mengirimkan peringatan kepada para pesaing besar untuk gelar Eropa termahal itu, yang dimonopoli Paris Saint-Germain dalam dua edisi terakhir di bawah kepemimpinan pelatihnya Luis Enrique.

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