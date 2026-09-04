Pelatih Barcelona, Hans Flick, terus bekerja bersama para pemainnya guna mempersiapkan pertandingan keempat Barcelona di Liga Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang menghadapi Valencia di Stadion Mestalla.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Catalunya, penyerang asal Brasil Gabriel Jesus dan gelandang asal Spanyol Gavi telah menyelesaikan latihan bersama tim, dalam sesi yang digelar di lapangan "Tito Vilanova" di kompleks olahraga, hari Jumat ini.

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Penyerang asal Brasil itu, yang menandatangani kontraknya dengan Barcelona hingga tahun 2029 pada Selasa lalu, telah berlatih untuk pertama kalinya bersama rekan-rekannya kemarin, Kamis, namun ia tidak mempertahankan ritme yang sama sepanjang sesi.

Adapun hari ini ia ikut serta secara penuh. Dengan demikian, Jesus akan tersedia untuk menjalani pertandingan pertamanya dengan kostum Barcelona, jika Flick menilai bahwa ia sudah siap untuk itu.

Gavi juga akhirnya menyelesaikan latihan penuh pertamanya bersama tim, setelah lebih dari sepekan absen akibat memar berat yang dialaminya melawan Elche, dalam pertandingan pembuka Barcelona musim ini, yang memaksanya meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir.

Di sisi lain, Ivo Martinez, sayap tim muda "A" berusia 17 tahun, kembali hadir dalam latihan di bawah kepemimpinan Flick.

Kunjungan ini akan menjadi kunjungan terakhir Barcelona ke Stadion Mestalla yang sekarang, kecuali jika kedua tim kembali bertemu di kemudian hari dalam Copa del Rey, sementara Blaugrana menantikan Stadion Mestalla baru pada musim depan, setelah pekerjaan pembangunan rampung.

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