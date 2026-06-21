Dumfries: "Menyapa para pendukung Inter? Ini bukan waktunya"

Setelah kemenangan atas Swedia, bek Inter dan tim nasional Belanda, Denzel Dumfries, berbicara kepada DAZN: "Saya sangat menikmati pertandingan ini, kami bermain dengan sangat baik. Saya sangat bangga dengan tim ini. Saya senang."





Apakah kalian bisa menjuarai Piala Dunia?

"Ya, kami memiliki tim yang kuat, tapi kami harus membuktikannya di setiap pertandingan. Kami sangat percaya pada kekuatan tim kami, tapi ada banyak tim nasional lain yang sama kuatnya. Kami akan fokus pada satu pertandingan demi satu."





Apakah Italia dirindukan di Piala Dunia ini?

“Ya, tentu saja, tentu saja. Banyak teman yang sedang di rumah saat ini, ini hal yang sulit. Saya sangat menyayangi Italia.”





Apakah Anda sudah memberi salam kepada para penggemar Inter?

"Saya? Belum, belum, belum. Ini bukan waktunya."





Apakah ada rekan setimmu yang menghubungimu?

"Tentu, tentu. Bukan untuk memberi selamat, tapi untuk membicarakan segala hal. Kami teman, kami sering ngobrol satu sama lain. Kemarin, misalnya, saya ngobrol dengan Calha. Sayang sekali... Saya kecewa Turki tidak menang (melawan Paraguay, red). Kami selalu saling berhubungan."