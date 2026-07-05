Dumfries Memulai Era Barunya di Real Madrid dengan Menantang Barcelona

Pemain asal Belanda, Denzel Dumfries, memulai era barunya bersama Real Madrid—setelah secara resmi bergabung dengan tim “Los Blancos”—dengan segera memancing reaksi Barcelona, menjelang dimulainya musim baru.

Real Madrid mengumumkan pada hari Minggu ini bahwa mereka telah secara resmi mengontrak Dumfries selama 4 tahun, setelah perjalanan timnas Belanda di Piala Dunia 2026 berakhir.

Timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah dalam adu penalti melawan Maroko di babak 32 besar turnamen tersebut.

Menurut surat kabar “Marca”, Dumfries mengunggah video pertamanya sebagai pemain baru Real Madrid melalui fitur Stories di akun Instagram-nya. Video tersebut berisi berbagai pesan yang jelas maupun tersembunyi, diiringi perpaduan musik yang menggugah semangat dan lagu “La Décima” (Yang Kesepuluh).

Dalam video tersebut, Dumfries tampil di dalam Stadion Santiago Bernabéu yang remang-remang, menunggangi kuda putih dengan warna tim barunya, tampil menawan dengan gaya yang terinspirasi dari serial “Peaky Blinders”, serta mengenakan jam saku antik yang menunjukkan pukul 22:22 (nomor punggungnya di Belanda adalah 22, sedangkan di Inter Milan adalah 2).

Selain itu, di pelana kulitnya terdapat tato yang menggambarkan gol legendarisnya melawan Barcelona pada leg pertama semifinal Liga Champions 2025, di mana Inter Milan menyingkirkan klub Catalan tersebut berkat dua gol dari Domfris.

Domfris juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berpamitan kepada Inter Milan, klub tempat ia bermain selama 5 tahun, dan meraih dua gelar Serie A, tiga Coppa Italia, serta tiga Supercoppa Italiana.

Pemain asal Belanda itu berkata: “Lima tahun ini merupakan perjalanan yang luar biasa, penuh dengan momen-momen tak terlupakan, kebahagiaan yang luar biasa, dan juga beberapa kesulitan. Pemuda yang datang untuk menjalani petualangan pertamanya di luar negeri kini pergi sebagai seorang pria dewasa, bersama istri dan ketiga anaknya, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kenangan berharga.”