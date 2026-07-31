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Dumfries dan Espie di Puncak Daftar Incaran Real Madrid untuk Menghadapi Fiorentina

D. Dumfries
C. Espi
F. Mastantuono
D. Huijsen
Real Madrid
Fiorentina
LaLiga
J. Mourinho
Belanda
Spanyol
Argentina
Italia
Portugal

Uji Coba Penting

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Fiorentina, Sabtu besok, dalam rangka persiapan menyambut musim baru.

Pilihan Mourinho mencakup masuknya duet Denzel Dumfries dan Carlos Espi yang baru bergabung dengan skuad Los Blancos pada musim panas ini, sementara Franco Mastantuono dan Dean Huijsen absen karena alasan yang belum diumumkan hingga saat ini.

Berikut daftar lengkap Real Madrid untuk laga uji coba melawan Fiorentina:

Penjaga gawang: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Bek: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martinez - Fortea - Mario Rivas - Aimar Garcia.

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Gelandang: Camavinga - Valverde - Arda Guler - Cestero - Lacosta - Alexis Ceria.

Penyerang: Endrick - Espi - Yanez - Jacobo.

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