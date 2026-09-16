Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dukungan kuat: Wydad resmi umumkan transfer baru

Transfers
Botola Pro
Wydad Casablanca
Y. Jabrane
Maroko

Banyak transfer untuk tim Maroko

Klub Wydad Athletic Club mengumumkan pada hari Rabu ini sebuah transfer baru selama bursa transfer musim panas yang masih dibuka di Maroko.

Dalam pernyataan resmi, Wydad mengungkapkan telah merekrut pemain Yassine Jebbour, dalam rangka memperkuat komposisi skuad tim menjelang musim baru.

Klub berjuluk Si Merah itu menjelaskan bahwa Jebbour menandatangani kontrak berdurasi tiga musim, sebagai bagian dari upaya Wydad Athletic Club melanjutkan penguatan barisan tim utamanya dengan elemen-elemen muda dan ambisius.

Jebbour bergabung ke Wydad Athletic Club dari Olympic Dcheira, dengan catatan bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut mengisi posisi sayap kiri.

Perlu diingat bahwa Wydad Athletic Club telah menuntaskan sejumlah transfer selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, di antaranya kembalinya trio Yahya Jabrane, Yahya Attiat-Allah, dan kemudian Ayman El Hassouni.



Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google