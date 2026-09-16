Dukungan kuat: Wydad resmi umumkan transfer baru

Klub Wydad Athletic Club mengumumkan pada hari Rabu ini sebuah transfer baru selama bursa transfer musim panas yang masih dibuka di Maroko.

Dalam pernyataan resmi, Wydad mengungkapkan telah merekrut pemain Yassine Jebbour, dalam rangka memperkuat komposisi skuad tim menjelang musim baru.

Klub berjuluk Si Merah itu menjelaskan bahwa Jebbour menandatangani kontrak berdurasi tiga musim, sebagai bagian dari upaya Wydad Athletic Club melanjutkan penguatan barisan tim utamanya dengan elemen-elemen muda dan ambisius.

Jebbour bergabung ke Wydad Athletic Club dari Olympic Dcheira, dengan catatan bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut mengisi posisi sayap kiri.

Perlu diingat bahwa Wydad Athletic Club telah menuntaskan sejumlah transfer selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, di antaranya kembalinya trio Yahya Jabrane, Yahya Attiat-Allah, dan kemudian Ayman El Hassouni.







