Dukungan internal di Ajax untuk Jordi Cruijff

Menurut Menno Geelen, sama sekali tidak benar bahwa Jordi Cruijff bekerja secara soliter di Ajax. Hal itu belum lama ini diberitakan oleh Het Parool, tetapi direktur umum itu menepis rumor semacam itu sebagai omong kosong.

"Saya tidak sependapat dengan gambaran itu," tegas Geelen dalam wawancara panjang dengan De Telegraaf. "Jordi justru adalah pemain tim. Saya sendiri hampir setiap hari berbicara dengannya selama beberapa bulan terakhir, tentang berbagai hal."

Menurut Geelen, Cruijff justru sering berdiskusi dengan anggota direksi Ajax lainnya. "Jordi juga banyak berdiskusi dengan direktur keuangan kami, Shashi Baboeram Panday. Dan dia juga melibatkan Daniel de Ridder dan Siem de Jong yang sedang berkembang sebagai manajer teknis."

Direktur umum Ajax itu melanjutkan: "Mereka sama mudahnya berkoordinasi dengan tim scouting dan sisi sepakbola maupun sisi administratif klub. Jordi juga banyak bertukar pikiran dengan pelatih, orang-orang lain di staf, dan dengan komisaris sepakbola."

Cruijff sudah mendatangkan sejumlah pemain ke Ajax, sehingga perbandingan di sana-sini mulai muncul dengan Sven Mislintat. Mantan direktur teknis itu menggelontorkan jutaan pada 2023 untuk pemain-pemain baru, yang dalam banyak kasus tidak memberi hasil di Amsterdam.

"Kritik dan pertanyaan saat itu bisa dimengerti," aku Geelen bahwa kebijakan transfer saat itu memang jauh dari optimal. "Periode-Mislintat telah dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dari pihak eksternal. Dari situ antara lain muncul bahwa poros sepakbola di dalam organisasi tidak tertata dengan baik. Itu sudah dibenahi. Seluruh proses transfer juga telah dikaji ulang dan diperbaiki."

"Pada periode Mislintat, saya sebagai direktur komersial mungkin punya tanggung jawab yang berbeda, tetapi saya tetap merasa bertanggung jawab. Sekarang tidak banyak gunanya lagi untuk terlalu lama menyoroti periode spesifik itu atau pengurus maupun pelatih individu lain yang sudah pergi," demikian kata Geelen.