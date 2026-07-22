Dukungan besar untuk Klopp dalam misi menyelamatkan timnas Jerman

Herbert Hainer, presiden klub Bayern Munich, mengungkapkan keyakinan penuhnya bahwa Jurgen Klopp adalah sosok yang mampu mengembalikan timnas Jerman ke jalur yang benar, setelah tersingkir lebih awal dari turnamen Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Federasi Sepak Bola Jerman diperkirakan akan mengumumkan penunjukan mantan pelatih Liverpool tersebut sebagai direktur teknik baru timnas pada Jumat mendatang, menggantikan Julian Nagelsmann yang mengajukan pengunduran dirinya usai tersingkir di babak 32 besar melawan timnas Paraguay.

Meski terjadi persaingan sengit dalam duel-duel Klopp melawan Bayern Munich selama masa kepelatihannya bersama Borussia Dortmund, di mana ia meraih gelar Liga Jerman dua kali secara beruntun (2011 dan 2012) dengan mengalahkan tim asal Bavaria itu, Hainer menegaskan kepercayaan besarnya pada kemampuan rekan senegaranya tersebut.

Hainer mengatakan, dalam pernyataannya kepada para jurnalis pada hari Rabu ini yang dikutip jaringan "Sky Sport": "Saya rasa ini langkah yang sangat baik. Ketika kita melihat hasil timnas dalam tiga edisi terakhir Piala Dunia, kita menyadari bahwa tim ini membutuhkan dorongan moral yang kuat dan awal yang benar-benar baru."

Presiden Bayern Munich itu melanjutkan: "Kami memiliki generasi pemain yang istimewa, dan Jurgen Klopp adalah sosok yang tepat pada fase ini. Ia telah meraih pencapaian besar di setiap etape kepelatihannya bersama Mainz, Dortmund, dan Liverpool."

Hainer memuji kemampuan Klopp (59 tahun) dalam membangun hubungan yang kuat dengan para suporter dan pemain, dengan mengatakan: "Ia selalu berhasil membawa semua orang bersamanya, dan saya yakin ia akan melakukan hal yang sama dengan timnas."

Presiden Bayern Munich itu menggambarkan Klopp sebagai "pelatih luar biasa dalam berhubungan dengan orang-orang di berbagai tingkatan", seraya menunjuk pada kemampuannya meyakinkan orang lain akan gagasan-gagasannya, membangkitkan semangat dalam tim, dan menggali kemampuan terbaik mereka agar tampil lebih dari 100% dari potensi yang dimiliki.

Perlu diketahui bahwa Klopp, setelah kepergiannya dari Liverpool pada Mei 2024, mengemban jabatan sebagai kepala sektor sepak bola global di grup Red Bull, di mana ia ingin mengambil masa istirahat dari kepelatihan, dan ia diperkirakan akan terikat kontrak dengan Federasi Jerman yang berlaku hingga putaran final Piala Dunia 2030.