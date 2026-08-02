Harapan Gianni Infantino untuk tetap menjabat sebagai presiden FIFA relatif menguat, setelah 4 negara Asia menyatakan dukungan terbuka kepadanya, menyusul pembatalan rencana penjualan saham Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkapkan pada hari Minggu ini bahwa UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia telah memaksa Infantino untuk mundur dari rencana penjualan saham Piala Dunia senilai 3,1 miliar pound sterling, sebelum UEFA dan CONCACAF kemudian menyerukan pengunduran dirinya.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Kuwait, Qatar, Sri Lanka, dan Lebanon telah menyatakan dukungan kepada Infantino, yang memperkuat posisinya dalam menghadapi kampanye pemakzulan dirinya.

Disebutkan bahwa UEFA dan CONCACAF memiliki 96 asosiasi, dari total 211 anggota FIFA, jumlah yang cukup untuk memulai prosedur pemungutan suara mosi tidak percaya, tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Infantino, yang masih mendapatkan dukungan luas di Afrika, dengan perkiraan Amerika Selatan akan bergabung di pihaknya, sementara sikap asosiasi-asosiasi Asia akan menjadi penentu dalam setiap langkah yang ditujukan untuk melawannya.

Sebelumnya, UEFA dan CONCACAF telah menuntut dilakukannya peninjauan menyeluruh terhadap kepemimpinan FIFA, dengan menganggap bahwa usulan penjualan saham Piala Dunia "telah membeberkan adanya krisis tata kelola di dalam tubuh federasi internasional tersebut".

Sebaliknya, asosiasi-asosiasi dari Timur Tengah dan Afrika Utara mengeluarkan pernyataan dukungan kepada presiden FIFA, seperti Mesir, Qatar, dan Maroko.