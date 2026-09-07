Christophe Dugarry, mantan bintang timnas Prancis, mengkritik pernyataan terbaru kapten Les Bleus Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, terkait Ballon d'Or 2026.

Mbappe berkata, beberapa jam sebelum pengumuman daftar nominasi penghargaan tersebut, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya punya perasaan bahwa saya mampu memenangkannya tahun ini, dan karena itu saya tidak menjauh dari tujuan tersebut," seraya menegaskan bahwa Ballon d'Or tetap menjadi salah satu tujuan utamanya dalam jangka pendek.

Penyerang Real Madrid itu berpegang pada sifat individual penghargaan tersebut dalam membela pencalonannya, sebagai tanggapan terhadap mereka yang mengkritiknya karena tidak meraih gelar-gelar kolektif sepanjang musim lalu.

Ia berkata: "Ini adalah penghargaan individu, dan yang dilihat adalah apa yang dipersembahkan pemain di level individu."

Di sisi lain, Dugarry berkata sebagai tanggapan atas pernyataan Mbappe dalam pernyataan kepada jaringan "RMC Sport": "Saya menganggap permintaan penghargaan individu seperti ini sebagai tindakan kekanak-kanakan dan memprihatinkan."

Ia menambahkan: "Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam memintanya, terlebih sebagai kapten timnas. Sepak bola telah menjadi lebih individual, dan hal ini sering kali membuat saya jijik."

Ia melanjutkan: "Alih-alih berbicara tentang diri sendiri dan penghargaan individu, seharusnya berbicara tentang tim, tentang berbagi kesuksesan, dan tentang gelar-gelar yang belum kalian raih tetapi kalian harapkan untuk dimenangkan bersama."

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