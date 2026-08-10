Dugaan cedera serius yang mengancam bintang Barcelona

Barcelona menerima pukulan mengkhawatirkan selama sesi latihannya, setelah pemain Swedia Roony Bardghji mengalami cedera lutut yang memaksanya meninggalkan lapangan dengan tanda-tanda kesakitan yang jelas, dalam sebuah insiden yang menimbulkan kekhawatiran klub akan absennya sang pemain dalam waktu lama yang bisa berlangsung beberapa bulan.

Bardghji sempat mengikuti latihan secara normal, sebelum tiba-tiba berhenti akibat cedera, sementara Barcelona menantikan hasil pemeriksaan medis untuk menentukan sifat cedera dan tingkat keparahannya, di tengah indikasi awal yang tidak menggembirakan.

Bardghji hadir dalam sesi latihan Barcelona, setelah sebelumnya pelatih Hansi Flick mengeluarkannya dari pertandingan melawan Udinese, sebelum sang winger Swedia mengalami insiden tersebut selama sesi latihan.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan: "Pemain itu berlatih secara normal sebelum terpaksa meninggalkan lapangan, setelah menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang hebat, yang mendorong tim medis klub untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan awal".

Cedera ini menimbulkan kekhawatiran Barcelona, terutama karena lutut merupakan sumber kekhawatiran sebelumnya bagi sang pemain, yang pernah mengalami cedera serius yang menjauhkannya dari lapangan untuk waktu yang lama.

Bayang-bayang cedera lama kembali

Bardghji pernah mengalami cedera serius pada lutut, yang menjauhkannya dari lapangan hingga sepuluh bulan lamanya, karena itu kekhawatiran semakin bertambah bahwa cedera saat ini terkait dengan lutut yang sama.

Masih terlalu dini untuk menentukan tingkat keparahan cedera, menunggu pemeriksaan medis yang teliti yang akan mengungkap apakah pemain tersebut mengalami kerusakan besar yang mengharuskannya absen dalam waktu lama atau menjalani tindakan operasi.

Barcelona dalam beberapa jam ke depan menantikan hasil pemeriksaan, yang akan lebih memperjelas durasi absennya sang pemain dan rencana pengobatan yang sesuai, di tengah kekhawatiran bahwa cedera itu cukup parah hingga mengakhiri partisipasinya untuk waktu yang lama.

Barcelona menunggu diagnosis akhir

Tim medis Barcelona telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Bardghji setelah ia meninggalkan latihan, dan pemeriksaan awal menunjukkan adanya sebab-sebab yang mengkhawatirkan terkait kondisi lutut.

Sang pemain diperkirakan akan menjalani pemeriksaan tambahan dalam beberapa jam ke depan, sebelum pengumuman diagnosis akhir dan durasi absen yang diperkirakan.

Jika keparahan cedera terkonfirmasi, Bardghji mungkin terpaksa menjalani operasi, yang akan menjadi pukulan berat bagi sang pemain di awal kariernya bersama Barcelona, sekaligus menempatkan klub pada posisi sulit terkait rencananya untuk musim baru.

Hingga saat ini, tidak ada durasi resmi untuk absennya Bardghji, tetapi indikasi awal menimbulkan kekhawatiran akan cedera yang mungkin membutuhkan beberapa bulan untuk pemulihan, terutama mengingat riwayatnya sebelumnya dengan cedera lutut.

Barcelona diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan resmi begitu semua pemeriksaan selesai dan diagnosis akhir tercapai, untuk menentukan sifat cedera dan durasi absen Bardghji dari lapangan.