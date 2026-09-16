Paris Saint-Germain masuk dalam perburuan untuk merekrut JJ Gabriel, bakat Manchester United berusia 15 tahun, setelah ia melontarkan kejutan terkait keinginannya untuk hengkang dari Manchester United.

Gabriel dijuluki "Messi Kecil", dan dipandang sebagai salah satu bakat muda paling menonjol dalam sepak bola Inggris serta di dalam akademi Manchester United, namun permintaan mengejutkannya untuk pergi membuat klub berada dalam kondisi terkejut, terutama setelah belakangan ini ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Manchester United yang tampil dalam sebuah pertandingan.

Langkah ini datang pada waktu yang sama sekali tak terduga, setelah Gabriel tampil gemilang dan mencetak trigol di Liga Pemuda Eropa melawan Sabah dari Azerbaijan, di samping pencapaiannya masuk sejarah Manchester United pada musim panas lalu, ketika ia menjadi pemain termuda yang mengenakan seragam tim dalam sebuah pertandingan persahabatan, dalam laga menghadapi Atletico Madrid di ibu kota Swedia, Stockholm, yang berakhir dengan kemenangan United 2-1.

Manchester United belum sepenuhnya melepaskan pemain tersebut, dan berniat mengerahkan segala upaya untuk mempertahankannya. Memang benar Gabriel berhak meminta pemutusan kontraknya, namun keputusan itu harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Menurut surat kabar "The Athletic", Manchester United bertekad untuk tidak membiarkan pemain muda berbakatnya pergi tanpa perlawanan. Sang pemilik, Sir Jim Ratcliffe, telah diberi tahu, dan seluruh klub berupaya meyakinkan Gabriel untuk meninjau kembali keputusannya, mengingat kontraknya masih berlaku selama satu tahun.

Kendati demikian, harapan Manchester United kemungkinan besar akan pupus dalam pekan-pekan mendatang, karena sang pemain akan berusia enam belas tahun pada tanggal 6 Oktober, sebuah ulang tahun yang bisa mengubah segalanya.

Media berbahasa Inggris menyebutkan bahwa hukum Inggris mengizinkan pemain berusia 16 tahun untuk meninggalkan Inggris jika ia memegang paspor Irlandia atau Siprus, jika tidak maka setiap pemain harus menunggu hingga berusia 18 tahun.

Yang menarik, ayah Gabriel adalah mantan pemain internasional Irlandia, dan ibunya berdarah Siprus. Singkatnya, keluarga Gabriel memiliki peluang untuk memperoleh putusan yang menguntungkan mereka tahun ini, tak heran jika kasusnya menyita perhatian, dan klub-klub terbesar Eropa yang menyadari bakatnya tengah melakukan kajian atas kasus tersebut, dimulai dengan mencari tahu alasan ketidakpuasan sang pemain di Manchester.

Menurut laporan media Inggris, Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, dan Barcelona memantau pemain ini, tetapi surat kabar "The Athletic" mengklaim bahwa Paris Saint-Germain bersaing kuat untuk mendapatkan transfer tersebut.

Klub asal Paris itu menjadikan perekrutan bakat-bakat muda yang menjanjikan sebagai poros utama dalam strategi pengembangannya. Kendati demikian, rumor menunjukkan bahwa Real Madrid adalah yang terdekat untuk merekrut sang pemain.

Los Blancos ingin mendatangkan JJ Gabriel ke tim Castilla, dan dikabarkan bahwa pemain muda Inggris tersebut terbuka terhadap ide untuk bergabung dengan Real Madrid.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora



