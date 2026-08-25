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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dua Perubahan di Susunan Pemain Al-Alami: Ronaldo Pimpin Al-Nassr Hadapi Al-Ettifaq

Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Tim pelatih klub Al Nassr yang dipimpin pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Al Ettifaq malam ini, dalam laga pekan ketiga Liga Roshn Saudi Pro League.

Susunan pemain Al Nassr sedikit berubah dibandingkan dengan komposisi awal tim pada laga sebelumnya melawan Al Riyadh.

Perubahan paling mencolok terlihat pada keputusan Al Nassr memainkan Cristiano Ronaldo sejak awal di lini depan, bersama Sadio Mané, dengan dicoretnya Abdullah Al Khaibari dan Abdullah Al Hamdan dari susunan pemain inti.

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Berikut susunan pemain Al Nassr untuk laga melawan Al Ettifaq: 

Penjaga gawang: Bento.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Lini pertahanan: Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Iñigo Martínez, Salem Al Najdi.

Lini tengah: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Lini serang: Sami Al Naji, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.




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