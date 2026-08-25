Tim pelatih klub Al Nassr yang dipimpin pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Al Ettifaq malam ini, dalam laga pekan ketiga Liga Roshn Saudi Pro League.

Susunan pemain Al Nassr sedikit berubah dibandingkan dengan komposisi awal tim pada laga sebelumnya melawan Al Riyadh.

Perubahan paling mencolok terlihat pada keputusan Al Nassr memainkan Cristiano Ronaldo sejak awal di lini depan, bersama Sadio Mané, dengan dicoretnya Abdullah Al Khaibari dan Abdullah Al Hamdan dari susunan pemain inti.

Berikut susunan pemain Al Nassr untuk laga melawan Al Ettifaq:

Penjaga gawang: Bento.

Lini pertahanan: Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Iñigo Martínez, Salem Al Najdi.

Lini tengah: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Lini serang: Sami Al Naji, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.











