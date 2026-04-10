Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dua pemain Real Madrid meluapkan kemarahan mereka kepada Camavinga

Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
LaLiga
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
E. Camavinga
Eder Militao
A. Lunin
Spanyol
Jerman
Prancis
Brasil
Ukraina

Pemain asal Prancis itu baru-baru ini mendapat banyak kritik

Dua pemain Real Madrid mengungkapkan kemarahan mereka terhadap rekan setim asal Prancis, Eduardo Camavinga, setelah gol yang dicetak oleh bintang Girona, Thomas Lemar, ke gawang Los Blancos, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat ini di Stadion Santiago Bernabéu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 La Liga.

Fede Valverde sempat membawa Real Madrid unggul melalui tendangan keras pada menit ke-51, sebelum Lemar menyamakan kedudukan untuk tim Catalan dengan cara yang sama pada menit ke-62.

Gol Lemar tercipta dari tendangan keras kaki kirinya, dari dalam kotak penalti, yang melewati kaki Camavinga yang gagal mencegah rekan senegaranya melepaskan tembakan.

Segera setelah bola menyentuh jaring, kiper Ukraina Andriy Lunin dan bek Brasil Éder Militão meluapkan kemarahan mereka kepada Camavinga, karena pertahanan yang buruk, yang membantu Girona mencetak gol penyama kedudukan.

Pertandingan berakhir dengan skor 1-1 di kandang Real Madrid, sehingga tim asuhan Zinedine Zidane gagal meraih kemenangan untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah sebelumnya kalah dari Real Mallorca dan Bayern Munich dengan skor yang sama, 2-1.

