Dua pemain Real Madrid meluapkan kemarahan mereka kepada Camavinga

Dua pemain Real Madrid mengungkapkan kemarahan mereka terhadap rekan setim asal Prancis, Eduardo Camavinga, setelah gol yang dicetak oleh bintang Girona, Thomas Lemar, ke gawang Los Blancos, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat ini di Stadion Santiago Bernabéu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 La Liga.

Fede Valverde sempat membawa Real Madrid unggul melalui tendangan keras pada menit ke-51, sebelum Lemar menyamakan kedudukan untuk tim Catalan dengan cara yang sama pada menit ke-62.

Gol Lemar tercipta dari tendangan keras kaki kirinya, dari dalam kotak penalti, yang melewati kaki Camavinga yang gagal mencegah rekan senegaranya melepaskan tembakan.

Segera setelah bola menyentuh jaring, kiper Ukraina Andriy Lunin dan bek Brasil Éder Militão meluapkan kemarahan mereka kepada Camavinga, karena pertahanan yang buruk, yang membantu Girona mencetak gol penyama kedudukan.

Pertandingan berakhir dengan skor 1-1 di kandang Real Madrid, sehingga tim asuhan Zinedine Zidane gagal meraih kemenangan untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah sebelumnya kalah dari Real Mallorca dan Bayern Munich dengan skor yang sama, 2-1.