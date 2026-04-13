Dua pemain Bayern Munich memperingatkan tentang jebakan Real Madrid

Duo Bayern Munich, Joshua Kimmich dan Leon Goretzka, memperingatkan agar tidak terjebak dalam kesalahan meremehkan Real Madrid, akibat performa buruk yang sedang dialami klub tersebut di La Liga.

Real Madrid akan bertandang ke markas Bayern Munich pada Rabu mendatang, dalam leg kedua perempat final Liga Champions.

Pertandingan leg pertama di Stadion Santiago Bernabéu berakhir dengan kemenangan raksasa Bavaria 2-1.

"Kami tidak membutuhkan peringatan dari siapa pun. Kami tahu persis siapa yang akan kami hadapi dan seperti apa pertandingan yang akan kami jalani," kata Goretzka dalam pernyataan yang diterbitkan oleh surat kabar AS.

Dia melanjutkan, "Pada pertandingan leg pertama, terlihat betapa cepatnya mereka menciptakan peluang, jadi tidak perlu ada yang memperingatkan kami tentang hal itu, kami sudah mengetahuinya sendiri."

Joshua Kimmich juga memperingatkan tentang bahaya Real Madrid, dengan mengatakan, "Tidak peduli bagaimana performa Los Blancos sebelumnya."

Dia menambahkan, "Ketika kompetisi Liga Champions tiba, Real Madrid akan menampilkan performa yang dibutuhkan."

Dalam konteks yang sama, Direktur Olahraga Max Eberl menambahkan, "Kami tahu betapa besarnya lawan yang menanti kami, dan kami memiliki posisi awal yang baik, tetapi kami juga tahu bahwa kami belum lolos."

Mental juara... Guardiola menekan Arteta menjelang laga penentuan