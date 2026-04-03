Dua pemain Barcelona terancam skorsing saat menghadapi Atlético Madrid

Barcelona menghadapi dua tantangan sekaligus dalam laga yang dinantikan besok, Sabtu, saat bertandang ke markas Atlético Madrid, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga, di Stadion "Riazor Metropolitano" di ibu kota Spanyol.

Barcelona juga akan menghadapi laga derby Katalonia melawan Espanyol pada 11 April mendatang, dalam rangka pekan ke-31 Liga Spanyol.

Real Madrid bukan Atalanta... Kane membunyikan alarm bahaya di Munich

Sanksi panjang menanti Neymar setelah menghina wasit dan wanita

Eropa dan rasisme: Inggris unggul dalam penanggulangan... Yamal menderita kelemahan Vinícius

Dalam hal ini, laporan media Spanyol menyebutkan bahwa pemain Blaugrana, Marc Bernal dan Jules Koundé, terancam skorsing untuk pertandingan melawan Espanyol, jika mereka menerima kartu kuning saat melawan Atlético Madrid.

Barça memang sudah menghadapi sejumlah absen akibat cedera, dan berharap dapat menghindari kekurangan pemain baru, seiring musim memasuki fase krusial.

Tim Catalan ini saat ini memimpin klasemen La Liga dengan 73 poin, unggul 4 poin dari Real Madrid di posisi kedua, sementara Atletico berada di peringkat keempat dengan 57 poin.