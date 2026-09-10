Hans Kraay junior dalam kolomnya untuk Voetbal International mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Marcos Leonardo dan Viktor Tsygankov. Dua rekrutan Ajax itu pada periode awal mereka di Amsterdam terlihat jauh dari kata bugar.

Leonardo, yang didatangkan dari Al Hilal dengan nilai 20 juta euro, sudah berminggu-minggu mendapat kritik. Penyerang asal Brasil itu membuang banyak peluang dan tampaknya untuk sementara kalah dalam persaingan dengan Tolu Arokodare.

Tsygankov didatangkan dari Girona pada hari-hari terakhir bursa transfer dengan nilai 4 juta euro dan diizinkan menjalani debutnya untuk Ajax pada Sabtu lalu. Melawan PSV, ia bermain sekitar setengah jam.

Itu ternyata bukan sebuah kesuksesan penuh. Tsygankov tampak kesulitan menghadapi tempo tinggi dalam laga besar tersebut dan terlihat sangat lemah saat gol penentu 1-3 dari Esmir Bajraktarevic tercipta. Pemain Ukraina itu pertama-tama kehilangan bola dengan ceroboh dan setelah itu juga membuat cukup banyak kesalahan dalam bertahan.

Kraay junior menyaksikannya dengan heran dan kemudian menarik kesimpulan yang menyakitkan bagi Tsygankov. “Steven Berghuis yang masih berusia 34 tahun saat ini terlihat jauh lebih bugar ketimbang Viktor Tsygankov.”

“Sebenarnya ada apa, sampai beberapa pemain seperti Marcos Leonardo dan Tsygankov berani datang ke klub baru mereka dalam kondisi tidak bugar?”, kata Kraay dengan kesal. “Benar-benar tidak bisa dipercaya.”

Namun, Kraay justru menyukai rekrutan Julian Brandt dan Tolu. “Jordi Cruijff sudah mengeluarkan banyak uang dan saat melawan PSV saya melihat seorang penyerang besar, menyenangkan, dan tajam, Tolu, yang sudah disambut hangat oleh para pendukung Ajax. Julian Brandt, saya setiap kali tetap terkejut melihat dia bermain di lapangan-lapangan Belanda.”