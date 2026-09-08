Dua opsi kecil masih tersisa! Kepindahan Sacha Boey ke Arab Saudi batal

"Sejak awal kami sudah berkomunikasi dengan sangat jelas selama lebih dari empat bulan. Masih ada beberapa pasar yang masih terbuka. Kita lihat saja apa yang terjadi," kata bos olahraga Bayern, Max Eberl, setelah hasil imbang 0-0 melawan Schalke saat ditanya soal masa depan Sacha Boey.

Namun pasar-pasar tersebut, seperti misalnya di Arab Saudi, juga sudah ditutup sejak Minggu dan bek kanan itu masih terikat kontrak dengan juara rekor Jerman tersebut. Kepergian pemain 25 tahun itu yang diupayakan pun tampaknya pada akhirnya batal terwujud.

Memang, transfer ke Swiss (jendela transfer masih terbuka hingga 8 September) atau ke Yunani (batas akhir pada 15 September) secara teori masih mungkin terjadi, tetapi mengingat ekspektasi olahraga dan finansial sang pemain, hal itu terbilang kecil kemungkinannya.

Menurut informasi dari Bild, Bayern Munich sebelumnya sudah menjalin pembicaraan dengan klub-klub dari Arab Saudi mengenai kemungkinan transfer Boey, yang pada dasarnya terbuka untuk pindah ke Timur Tengah. Namun pada akhirnya transfer itu tidak terwujud.

Sang pemain Prancis tidak memiliki prospek jangka panjang di Munchen di bawah pelatih Vincent Kompany. Kontraknya bersama klub pemegang rekor itu masih berlaku hingga 2028. Eberl bahkan sudah secara terbuka menyebut Boey sebagai kandidat untuk dijual pada Juli lalu - sama seperti Joao Palhinha dan Bryan Zaragoza, yang kini sudah meninggalkan klub.

Sementara itu, direktur olahraga Christoph Freund belum lama ini mengumumkan bahwa bek tersebut akan kembali diintegrasikan secara normal ke dalam tim jika tetap bertahan di tepi Sungai Isar, setelah belakangan ini ia berlatih secara individu karena adanya pembicaraan dengan klub-klub lain.

"Jika memang semua pasar sudah tutup dan dia tetap di sini, maka dia akan menjadi bagian dari tim kami secara normal," kata Freund. Boey disebutnya "selalu bersikap sempurna, dia menjalani pramusim yang sangat bagus."