Dua klub top Belanda menanyakan kepada AZ soal Troy Parrott

Minat terhadap Troy Parrott perlahan namun pasti mulai meningkat. Jurnalis yang biasanya dapat diandalkan, Ben Jacobs, melaporkan bahwa ‘setidaknya’ ada lima klub yang menunjukkan minat kepada penyerang AZ.

Fulham disebut sebagai klub pertama. Mereka sudah menunjukkan ketertarikan kepada Parrott pada akhir musim lalu, tetapi sejauh ini belum mengambil langkah lanjutan. Pekan ini terungkap bahwa klub asuhan manajer Álvaro Arbeloa itu berhasil merekrut Gonzalo García dari Real Madrid.

Como dan Real Betis juga terus memantau Parrott. Selain itu, Jacobs menyebut Ajax dan PSV sebagai klub yang baru-baru ini ‘telah menanyakan’ kepada AZ.

Terutama minat dari Ajax cukup mengejutkan, mengingat pada periode ini sudah ada dua penyerang yang pindah ke Amsterdam. Marcos Leonardo direkrut dari Al-Hilal dengan nilai 20 juta euro, sementara Tolu Arokodare dipinjam dari Wolverhampton Wanderers. Dengan Kasper Dolberg dan Don-Angelo Konadu, Ajax bahkan memiliki empat penyerang.

Ketertarikan PSV lebih mudah dijelaskan. Alassane Pléa masih jauh dari level yang ia capai sebelum cederanya, dan masih ada kemungkinan Ricardo Pepi hengkang pada musim panas ini.

Harga yang diminta AZ untuk Parrott tidak diketahui, meski pada musim dingin lalu angkanya berada di kisaran 30 juta euro. Penyerang asal Republik Irlandia itu masih terikat kontrak di Alkmaar hingga pertengahan 2029.

AZ sudah lama memiliki sosok pengganti Parrott. Mexx Meerdink diproyeksikan menjadi penyerang utama untuk musim baru di bawah asuhan Leeroy Echteld. Jizz Hornkamp juga siap menjadi pelapis yang cukup baik.