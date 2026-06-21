Dua klub Eredivisie tertarik pada Mohamed Ihattaren

Leeroy Echteld sangat ingin Mohamed Ihattaren bergabung dengan AZ, demikian dikatakan pelatih klub tersebut dalam acara Mocro Inside. Namun, sang pelatih khawatir bahwa departemen pemandu bakat klub tidak setuju dengan hal itu.

“Di AZ, data menjadi patokan utama dan berdasarkan data tersebut, nilainya belum cukup tinggi,” kata Echteld membuka pembicaraan. “Tapi ini adalah langkah ideal baginya. Ini adalah klub yang menuntut lebih darinya. Asalkan dia dalam kondisi fit, saya ingin dia bergabung.”

“Dia sendiri juga sangat bersemangat untuk memulai petualangan seperti itu. Saya mengenal Mo secara pribadi. Dia sudah cukup lama bermain di RKC dan Fortuna Sittard, tapi dia belum dalam kondisi prima,” lanjutnya.

“Tapi dia tetap tampil bagus. Saat saya menonton pertandingannya, dia selalu menjadi penentu. Namun, dia harus jauh lebih bugar, dan di situlah dia mengalami kesulitan.”

“Ini soal pola makan, gaya hidup, tapi juga seberapa besar tekadnya. Ini soal motivasi intrinsik. Jika dia bisa melakukannya, dia bisa melesat, karena dia adalah pemain yang sangat bagus,” tutup pelatih AZ tersebut.

Pembawa acara Nordin Ghouddani kemudian melaporkan bahwa Echteld bukanlah satu-satunya yang tertarik pada jasa Ihattaren; FC Twente juga terus memantau situasinya.

“Saya telah berbicara dengan Erik ten Hag (direktur teknis di Twente, red) sebulan yang lalu. Tergantung pada berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk Ihattaren, dia ingin sekali merekrutnya.”

Berkat klausul dalam kontraknya, Ihattaren dapat hengkang dari Fortuna Sittard dengan biaya tiga juta euro, meskipun klub asal Limburg tersebut juga bersedia menerima tawaran dengan harga lebih rendah.