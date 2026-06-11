Dua klub Eredivisie menghubungi NEC terkait 'korban Sano'

Dirk Proper kemungkinan besar telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk NEC. Gelandang ini mendapat minat serius dari sejumlah klub, termasuk sc Heerenveen dan Sparta Rotterdam, demikian dilaporkan Voetbal International.

Proper bisa disebut sebagai pemain yang sangat setia pada klub. Pemain berusia 24 tahun yang menggunakan kaki kanan ini bergabung dengan akademi muda NEC pada 2011 dan melakukan debutnya di tim utama pada 13 Desember 2019.

Proper berkembang menjadi pemain andalan dan akhirnya juga pemain kunci bagi NEC, di mana hingga saat ini ia telah mencatatkan 185 pertandingan, 13 gol, dan 8 assist.

Salah satu momen terbaiknya bersama NEC adalah promosi ke Eredivisie pada 2021. Proper kemudian berkembang bersama klubnya dalam waktu yang lama, tetapi musim lalu segalanya berubah.

Proper kehilangan posisinya di starting line-up kepada Kodai Sano, yang tampil menonjol sebagai bintang Eredivisie sejati, terutama pada paruh pertama musim 2025/26.

Voetbal International mengetahui bahwa pelatih NEC, Dick Schreuder, ingin mempertahankan Proper, namun pada saat yang sama menyadari bahwa kontrak anak didiknya akan berakhir pada pertengahan 2027.

Oleh karena itu, NEC terbuka untuk menjual Proper, asalkan tawaran yang memadai masuk ke Goffertstadion. Transfermarkt memperkirakan nilai Proper sebesar 1,5 juta euro.

Di Sparta, Rogier Meijer akan memimpin tim pada musim depan. Pria asal Doetinchem ini pernah menjadi pelatih kepala NEC antara tahun 2020 dan 2025, sehingga sangat mengenal Proper.

Sementara itu, Heerenveen memperhitungkan kepergian Joris van Overeem dan Marcus Linday, yang mendapat minat konkret dari FC Utrecht dan Sporting Braga. Proper dipandang sebagai penguatan langsung jika Van Overeem dan/atau Linday hengkang.