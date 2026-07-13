Dua klub Belanda ingin merekrut Mats Deijl dari Feyenoord

FC Utrecht tertarik pada Mats Deijl, demikian dilaporkan oleh pengamat Utrecht yang biasanya sangat dapat diandalkan, Edjeuitnoord, di X. Bek kanan tersebut diperbolehkan hengkang dari Feyenoord pada musim panas ini.

Deijl didatangkan musim dingin lalu sebagai solusi sementara untuk posisi bek kanan yang sedang mengalami krisis. Ia didatangkan dari Go Ahead Eagles dengan biaya beberapa ton.

Namun, penampilannya di lapangan tidak selalu meyakinkan, sehingga klub asal Rotterdam itu kini menawarkannya ke pasar transfer. Namun, FC Utrecht bukanlah satu-satunya klub yang tertarik.

Deijl juga mendapat minat dari Friesland. Sc Heerenveen melihatnya sebagai calon pengganti Olivier Braude. Klub tersebut sudah bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Braude.

Secara total, Deijl sejauh ini hanya tampil dalam empat belas pertandingan resmi untuk Feyenoord. Ia tidak mencetak gol, namun memberikan dua assist.

FC Utrecht sudah memiliki dua bek kanan, yaitu Siebe Horemans dan Niklas Vesterlund. Kemungkinan salah satu dari keduanya akan hengkang dari Domstad pada musim panas ini.