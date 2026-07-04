Keikutsertaan tim-tim Arab dan Afrika di babak 16 besar Piala Dunia 2026 hanya diwakili oleh Mesir dan Maroko. Kapan kedua negara bersaudara ini bisa saling berhadapan di turnamen tersebut?

Timnas Maroko lolos ke babak 32 besar setelah finis sebagai runner-up di Grup C, sebelum mengalahkan timnas Belanda di babak 16 besar melalui adu penalti.

Perjalanan timnas Mesir pun sangat mirip, di mana mereka lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up Grup 7, lalu mengalahkan timnas Australia di babak 16 besar juga melalui adu penalti.

Tim Atlas Black dijadwalkan akan menghadapi Kanada pada Sabtu malam ini di babak 1/8 final, sementara tim Firaun akan bertanding melawan Argentina pada Selasa mendatang.

Dua Jalur yang Berbeda

Timnas Mesir dan Maroko berada di jalur yang berbeda, yang berarti pertarungan antar-tim Arab ini hanya akan terjadi jika kedua tim lolos ke final, yang dijadwalkan berlangsung pada malam hari tanggal 19 Juli mendatang, atau jika keduanya kalah di semifinal dan bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, yang dijadwalkan pada pagi hari yang sama.

Jalur Maroko

Timnas Maroko berada di jalur pertama, yang juga dihuni oleh timnas Prancis, Spanyol, dan Portugal.

Di jalur ini, Maroko akan menghadapi Kanada, sedangkan Prancis akan berhadapan dengan Paraguay; pemenang dari kedua pertandingan tersebut akan bertemu di perempat final.

Di sisi lain, Spanyol akan bertanding melawan Portugal, dan Amerika Serikat melawan Belgia; kedua pemenang akan bertemu di perempat final.

Di babak semifinal, kedua tim yang lolos dari pertandingan perempat final akan saling berhadapan.

Jalur Mesir

Sedangkan di jalur kedua, yang mencakup timnas Mesir, terdapat tim-tim seperti Argentina, Brasil, dan Inggris.

Pertandingan yang akan berlangsung adalah: Brasil melawan Norwegia, dan Meksiko melawan Inggris; kedua pemenang akan bertemu di perempat final.

Mesir akan berhadapan dengan Argentina, dan Kolombia melawan Swiss; kedua pemenang akan bertemu di perempat final.

Di babak semifinal, kedua tim yang lolos dari pertandingan perempat final akan saling berhadapan.

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